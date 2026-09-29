Potężny atak hakerski na bazę Pentagonu. Chodzi o dane milionów osób

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Atak hakerski na bazę Pentagonu doprowadził do ujawnienia danych blisko 3 mln osób, w tym ich numerów ubezpieczenia społecznego – poinformowała we wtorek stacja ABC News, powołując się na źródło w resorcie. Ujawniono również wyciek danych z portalu rekrutacyjnego FBI.

60 mln osób w bazie

Wyciek z bazy centrum danych pracowników ministerstwa obrony (DMDC) dotyczy 2,76 mln żyjących osób oraz 294 tys. zmarłych. Przejęte dane obejmują m.in. numer ubezpieczenia społecznego (odpowiednik numeru PESEL w Polsce) oraz szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Zdaniem przedstawiciela resortu może rodzić to obawy o bezpieczeństwo narodowe.

„Między październikiem 2025 r. a lipcem 2026 r. niewielka liczba nieuprawnionych użytkowników uzyskała dostęp do danych osobowych w systemie informacyjnym DMDC. Po wykryciu incydentu DMDC natychmiast usunęło lukę w zabezpieczeniach” – przekazał ABC News przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, dotychczas nie znaleziono dowodów na nielegalne wykorzystanie przejętych danych. Poszkodowanym zaoferowano pomoc w ochronie tożsamości i monitoring historii kredytowej.

DMDC to jedna z głównych baz danych osobowych Pentagonu, przechowująca akty osobowe ponad 60 mln osób – żołnierzy w służbie czynnej, rezerwistów, cywilnych pracowników wojska, emerytowanych wojskowych i ich rodzin.

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Atak na portal rekrutacyjny FBI

Kilka dni temu o naruszeniu bezpieczeństwa danych swoich pracowników poinformowało Federalne Biuro Śledcze (FBI). Hakerzy uzyskali dostęp do niejawnego portalu rekrutacyjnego FBIJobs.gov. W oświadczeniu przesłanym w poniedziałek mediom grupa hakerska ShinyHunters zadeklarowała jednak, że nie opublikuje wykradzionych danych.

„(...) To NIE JEST to wymuszenie, NIE CHODZI o okup i tu NIE CHODZI o pieniądze. To była kampania marketingowa mająca na celu ochronę naszych interesów i aktywną walkę z dezinformacją” – napisali hakerzy w oświadczeniu przytoczonym przez ABC News.

W związku z incydentem w FBI kierownictwo biura zaapelowało do pracowników, aby „zachowali czujność i nie odpowiadali na podejrzane połączenia”. Zalecono im również unikanie rozmów z mediami i zgłaszanie pod numerem alarmowym 911 ewentualne próby nachodzenia przez prasę.