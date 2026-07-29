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Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie liczba ofiar, trwa dramatyczna walka z czasem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (05:08)

13 osób nie żyje, 100 rannych, zalecenie ewakuacji 260 tys. osób– to najnowszy bilans potężnego trzęsienia ziemi, które we wtorek nawiedziło prefekturę Kumamoto na japońskiej wyspie Kiusiu. Ratownicy walczą z czasem, by odnaleźć zaginionych.

Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie liczba ofiar, trwa dramatyczna walka z czasem
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii, zdj. STR /AFP/East News
  • We wtorek w prefekturze Kumamoto na japońskiej wyspie Kiusiu miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1.
  • Zginęło co najmniej 13 osób.
  • Akcja ratunkowa prowadzona jest przez ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów.
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We wtorek po południu czasu lokalnego południowo-zachodnią Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. Epicentrum znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kiusiu. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach. Spowodowały potężne zniszczenia.

Według najnowszych informacji przekazanych w środę przez szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, potwierdzono śmierć 13 osób.

„Według stanu na godzinę 8:30 (godz. 1:30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg” – poinformowała premier.

Akcja ratunkowa trwa, czas ma kluczowe znaczenie

 

W akcji ratunkowej bierze udział ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Służby pracują bez przerwy, by odnaleźć zaginionych i udzielić pomocy rannym. 

Czas ma kluczowe znaczenie – podkreśliła Sanae Takaichi. Premier podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję i zapewniła, że rząd robi „wszystko, co w jego mocy”, by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory – szczególnie ważne ze względu na panujące upały.

Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych.

Ludzie pod gruzami zawalonego centrum handlowego

 

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, grzebiąc pod gruzami ludzi. Według doniesień, po ewakuacji klientów doszło tam do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Wcześniej media informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Uratowano osiem osób. Ze względu na ryzyko wtórnych zniszczeń akcja poszukiwawcza jest trudna. Władze wciąż ustalają liczbę zaginionych.

Poważne straty odnotowano także w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, gdzie runął wysoki komin. Agencja Kyodo poinformowała o wyciągnięciu spod gruzów dwóch osób, u których stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Los dziewięciu pracowników pozostaje nieznany – trwa akcja ratunkowa. W samym mieście Yatsushiro zginęła jedna osoba w wyniku zawalenia się domu.

Japonia na styku płyt tektonicznych

 

Japonia leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. To jedno z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw świata – to tam występuje około 20 procent wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6. Odczuwalne wstrząsy występują średnio co pięć minut, co daje nawet dwa tysiące takich zjawisk rocznie.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Japonia trzęsienie ziemi

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