Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie liczba ofiar, trwa dramatyczna walka z czasem

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13 osób nie żyje, 100 rannych, zalecenie ewakuacji 260 tys. osób– to najnowszy bilans potężnego trzęsienia ziemi, które we wtorek nawiedziło prefekturę Kumamoto na japońskiej wyspie Kiusiu. Ratownicy walczą z czasem, by odnaleźć zaginionych.

We wtorek po południu czasu lokalnego południowo-zachodnią Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. Epicentrum znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kiusiu. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach. Spowodowały potężne zniszczenia.

Według najnowszych informacji przekazanych w środę przez szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, potwierdzono śmierć 13 osób.

„Według stanu na godzinę 8:30 (godz. 1:30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg” – poinformowała premier.

Akcja ratunkowa trwa, czas ma kluczowe znaczenie

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Japonii, zdj. JIJI PRESS / PAP/EPA

W akcji ratunkowej bierze udział ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Służby pracują bez przerwy, by odnaleźć zaginionych i udzielić pomocy rannym.

Czas ma kluczowe znaczenie – podkreśliła Sanae Takaichi. Premier podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję i zapewniła, że rząd robi „wszystko, co w jego mocy”, by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory – szczególnie ważne ze względu na panujące upały.

Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych.

Historyczny gest w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał światu swoją następczynię Kim Dzong Un pojawił się publicznie wraz ze swoją córką Dzu Ae podczas obchodów 73. rocznicy zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. To pierwsza taka sytuacja, gdy młoda następczyni towarzyszy ojcu podczas tak ważnych uroczystości, co wywołuje…

Ludzie pod gruzami zawalonego centrum handlowego

Zawalone centrum handlowe, zdj, JIJI PRESS / PAP/EPA

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, grzebiąc pod gruzami ludzi. Według doniesień, po ewakuacji klientów doszło tam do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Wcześniej media informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Uratowano osiem osób. Ze względu na ryzyko wtórnych zniszczeń akcja poszukiwawcza jest trudna. Władze wciąż ustalają liczbę zaginionych.

Poważne straty odnotowano także w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, gdzie runął wysoki komin. Agencja Kyodo poinformowała o wyciągnięciu spod gruzów dwóch osób, u których stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Los dziewięciu pracowników pozostaje nieznany – trwa akcja ratunkowa. W samym mieście Yatsushiro zginęła jedna osoba w wyniku zawalenia się domu.

Japonia na styku płyt tektonicznych

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Japonii, zdj. JIJI PRESS / PAP/EPA

Japonia leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. To jedno z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw świata – to tam występuje około 20 procent wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6. Odczuwalne wstrząsy występują średnio co pięć minut, co daje nawet dwa tysiące takich zjawisk rocznie.