Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie liczba ofiar, trwa dramatyczna walka z czasem

We wtorek po południu czasu lokalnego południowo-zachodnią Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. Epicentrum znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kiusiu. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach. Spowodowały potężne zniszczenia.
Według najnowszych informacji przekazanych w środę przez szefową japońskiego rządu, Sanae Takaichi, potwierdzono śmierć 13 osób.
„Według stanu na godzinę 8:30 (godz. 1:30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg” – poinformowała premier.
Akcja ratunkowa trwa, czas ma kluczowe znaczenie
W akcji ratunkowej bierze udział ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Służby pracują bez przerwy, by odnaleźć zaginionych i udzielić pomocy rannym.
Czas ma kluczowe znaczenie – podkreśliła Sanae Takaichi. Premier podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję i zapewniła, że rząd robi „wszystko, co w jego mocy”, by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory – szczególnie ważne ze względu na panujące upały.
Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych.
Ludzie pod gruzami zawalonego centrum handlowego
Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, grzebiąc pod gruzami ludzi. Według doniesień, po ewakuacji klientów doszło tam do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Wcześniej media informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Uratowano osiem osób. Ze względu na ryzyko wtórnych zniszczeń akcja poszukiwawcza jest trudna. Władze wciąż ustalają liczbę zaginionych.
Poważne straty odnotowano także w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, gdzie runął wysoki komin. Agencja Kyodo poinformowała o wyciągnięciu spod gruzów dwóch osób, u których stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Los dziewięciu pracowników pozostaje nieznany – trwa akcja ratunkowa. W samym mieście Yatsushiro zginęła jedna osoba w wyniku zawalenia się domu.
Japonia na styku płyt tektonicznych
Japonia leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. To jedno z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw świata – to tam występuje około 20 procent wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6. Odczuwalne wstrząsy występują średnio co pięć minut, co daje nawet dwa tysiące takich zjawisk rocznie.