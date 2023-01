BMKG wydała wstępnie ostrzeżenie przed tsunami. Ostrzeżenia nie wydało za to amerykańskie centrum ostrzegania przed tsunami (U.S. Tsunami Warning Center).

Sytuację poniekąd ratuje duża głębokość, na której doszło do trzęsienia ziemi. Tsunami zwykle generują wstrząsy o hipocentrum położonym znacznie płycej. Problemem mogą być za to ewentualne podwodne osuwiska, do których mogło dojść w trakcie trzęsienia ziemi.

Do bazy Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) wpłynęło już ponad 100 raportów dotyczących intensywności wstrząsów. Wynika z nich, że trzęsienie ziemi było silne odczuwalne nie tylko na pobliskich indonezyjskich wyspach, ale i w północnej części Australii.