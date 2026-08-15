Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 w Indonezji. Są ofiary śmiertelne

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Co najmniej pięć osób nie żyje - to dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7, które dzisiaj rano czasu miejscowego nawiedziło wschodnią część Indonezji. Początkowo ostrzegano przed tsunami, ale alert odwołano.

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia ziemi, do którego doszło w sobotę o godz. 5.58 czasu lokalnego - piątek 23.58 w Polsce - na niewielkiej głębokości u wybrzeży wyspy Flores, znajdowało się 68 kilometrów na północny zachód od miasta Ende w prowincji Wschodnie Małe Wyspy Sundajskie.

Na tym etapie mamy do czynienia z pięcioma ofiarami śmiertelnymi - poinformował gubernator prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie.

Wcześniej władze informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych.

Wcześniej indonezyjska agencja geofizyczna BMKG wydała ostrzeżenie przed tsunami dla niektórych regionów kraju i zaapelowała o unikanie plaż i brzegów rzek. Agencja zaleciła mieszkańcom dotkniętych trzęsieniem wybrzeży o przeniesienie się na wyżej położone tereny. Po kilku godzinach ostrzeżenie przed tsunami odwołano.

Skutki trzęsienia ziemi w Indonezji, 15 sierpnia 2026, fot. SELO / AFP/East News

Indonezja, rozległy archipelag liczący ponad 17 tysięcy wysp, jest szczególnie narażona na występowanie trzęsień ziemi, gdyż leży na granicy tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia. Jest to obszar otaczający Ocean Spokojny, gdzie w wyniku jego położenia na granicach płyt tektonicznych, dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Zazwyczaj to tam odnotowywane są najsilniejsze trzęsienia ziemi.