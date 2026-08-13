Potężna eksplozja w fabryce amunicji. Huk słyszalny z kilku kilometrów

RMF24

Potężna eksplozja wstrząsnęła fabryką amunicji w pobliżu miasta Colleferro we Włoszech, niedaleko stolicy kraju, Rzymu – przekazały lokalne media. Wybuch był słyszalny z odległości kilku kilometrów. Wstępne informacje wskazują, że nikt nie został ranny.

Eksplozja w fabryce amunicji

Do eksplozji doszło w czwartek w pobliżu miejscowości Colleferro. To tam znajduje się zakład produkujący amunicję (KNDS Ammo Italy). Leży ok. 60 km na południowy wschód od Rzymu.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać potężny wybuch. Nad zakładem uniósł się najpierw słup ognia, a później dymu. Na miejsce skierowano licznych strażaków i policję. Włoska agencja informacyjna Ansa przekazała, że do wypadku doszło prawdopodobnie w dziale prasowania materiałów wybuchowych.

Ansa podała, że ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie został ranny.

Spółka produkuje amunicję średniego i dużego kalibru

Miejsce eksplozji to była fabryka Simmel Difesa, obecnie prowadzona przez KNDS Ammo Italy, będąca częścią francusko-niemieckiej grupy obronnej KNDS.

KNDS Ammo produkuje amunicję średniego i dużego kalibru dla systemów obrony lądowej i morskiej, a także stałe paliwa do pojazdów kosmicznych – wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy.

Agencja Reutera wskazała, że unijne dokumenty wskazują, iż spółka jest jednym z wykonawców w ramach umów ramowych Europejskiej Agencji Obrony na amunicję kalibru 155 mm zawartych w 2023 roku.