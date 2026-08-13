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Potężna eksplozja w fabryce amunicji. Huk słyszalny z kilku kilometrów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (17:50)

Potężna eksplozja wstrząsnęła fabryką amunicji w pobliżu miasta Colleferro we Włoszech, niedaleko stolicy kraju, Rzymu – przekazały lokalne media. Wybuch był słyszalny z odległości kilku kilometrów. Wstępne informacje wskazują, że nikt nie został ranny.

Potężna eksplozja w fabryce amunicji. Huk słyszalny z kilku kilometrów
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Eksplozja w fabryce amunicji

Do eksplozji doszło w czwartek w pobliżu miejscowości Colleferro. To tam znajduje się zakład produkujący amunicję (KNDS Ammo Italy). Leży ok. 60 km na południowy wschód od Rzymu.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać potężny wybuch. Nad zakładem uniósł się najpierw słup ognia, a później dymu. Na miejsce skierowano licznych strażaków i policję. Włoska agencja informacyjna Ansa przekazała, że do wypadku doszło prawdopodobnie w dziale prasowania materiałów wybuchowych.

Ansa podała, że ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie został ranny.

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Spółka produkuje amunicję średniego i dużego kalibru 

Miejsce eksplozji to była fabryka Simmel Difesa, obecnie prowadzona przez KNDS Ammo Italy, będąca częścią francusko-niemieckiej grupy obronnej KNDS.

KNDS Ammo produkuje amunicję średniego i dużego kalibru dla systemów obrony lądowej i morskiej, a także stałe paliwa do pojazdów kosmicznych – wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy.

Agencja Reutera wskazała, że unijne dokumenty wskazują, iż spółka jest jednym z wykonawców w ramach umów ramowych Europejskiej Agencji Obrony na amunicję kalibru 155 mm zawartych w 2023 roku.


Źródło: RMF24
Tagi: Włochy eksplozja
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