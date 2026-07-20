Posłanka pokazała zdjęcie z wakacji i wywołała burzę. „Nie bądźcie hipokrytami”

RMF24

Zdjęcie posłanki Izabeli Bodnar z Klubu Parlamentarnego Centrum, które opublikowała na platformie X, wywołało ogromne poruszenie w sieci. Polityczka na fotografii z wakacji w Hiszpanii pozuje na łodzi z dwoma tuńczykami. Wielu internautów oceniło zdjęcie jako „niesmaczne”, porównując je do zdjęć myśliwych z upolowanymi zwierzętami. „Drodzy, nie bądźcie hipokrytami...” – napisała posłanka po tym, gdy lawina komentarzy już się wylała.

„Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!!!!” – takim podpisem posłanka Izabela Bodnar opatrzyła zdjęcie, opublikowane na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem finałowego meczu mundialu Hiszpania-Argentyna.

Na zdjęciu widać uśmiechniętą polityczkę, siedzącą na pokładzie łodzi. Obok niej leżą dwa, pokaźnych rozmiarów tuńczyki. Posłanka wygląda tak, jakby opierała stopy na jednej z ryb.

Publikacja szybko wywołała lawinę komentarzy. Wielu internautów nazywało fotografię „niesmaczną”, porównując ją m.in. do zdjęć myśliwych z upolowanymi zwierzętami. Spora część osób wyrażała również swoje oburzenie, nie przebierając w słowach.

Wpis Izabeli Bodnar na platformie X/zrzut ekranu / -

„Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną i co na to Mikołaj Dorożała (wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody – przyp. red.)? Nie ma już Pani na czym nóg opierać?” – napisała w odpowiedzi Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa sejmowego klubu Lewicy.

Wpis Anny Marii Żukowskiej skierowany do Izabeli Bodnar na platformie X/zrzut ekranu / -

Izabela Bodnar posłance Lewicy odpowiedziała, nie szczędząc złośliwości.

„Pani Anno w pełni rozumiem, że tak duże akweny jak ocean mogą budzić w Pani niepokój. Pani specjalizuje się w nieco mniejszych. Tam można złowić gumkę do włosów bądź mydełko. Ale nie oceniam Pani upodobań, proszę zatem nie oceniać tak ochoczo moich. Dobrego tygodnia” – napisała posłanka KP Centrum.

Odpowiedź Izabeli Bodnar skierowana do Anny Marii Żukowskiej na platformie X/zrzut ekranu / -

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że Anna Maria Żukowska w maju ubiegłego roku uczestniczyła w częściowo zdalnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, łącząc się z wanny, co można było wywnioskować z obrazu widocznego poprzez kamerę internetową. Niedługo później w rozmowie w TVN24 tłumaczyła się:

Cierpię na bóle kręgosłupa i po prostu czasem to jest jedyna rzecz, która mi pomaga. Ja za to bardzo przepraszam, już przepraszałam.

W nocy z niedzieli na poniedziałek posłanka Bodnar w reakcji na pojawiające się pod jej zdjęciem komentarze zmieściła następujący wpis: „Kto kiedykolwiek jadł sushi niech nie śmie mędzić, bo okaże się hipokrytą”.

Wpis Izabeli Bodnar na platformie X/zrzut ekranu / -

Polityczka wróciła do sprawy jeszcze w poniedziałek o poranku, kiedy to po godz. 8 napisała:

„Drodzy nie bądźcie hipokrytami, każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jecie, pochodzi od złowionego lub zabitego zwierzęcia. Jeżeli kogoś to razi i nie może się z tą oczywistą prawdą pogodzić niech przejdzie na wegetarianizm. Inaczej nie ma mandatu, żeby tu wyć. Rozumiem, że sami roślinożercy tu płaczą? Tak?”.