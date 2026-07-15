Poruszające wyznanie pilota „Cudu na Hudson”. Walczy z ciężką chorobą

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Kapitan Chesley „Sully” Sullenberger, który w 2009 roku uratował 155 osób, lądując na rzece Hudson, mierzy się z nowym wyzwaniem. Legendarny pilot wydał poruszające oświadczenie, w którym ujawnił diagnozę bezlitosnej choroby.

Kapitan Chesley „Sully” Sullenberger, legendarny pilot, który wsławił się bezpiecznym lądowaniem uszkodzonego samolotu na rzece Hudson w 2009 roku, ogłosił, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. 75-letni bohater podzielił się tą wiadomością w poruszającym oświadczeniu, podkreślając, jak ważne jest otwarte mówienie o chorobie oraz wspólne działanie całej społeczności.

„Ten nowy etap mojego życia wystawił na próbę to, co oznacza służba. Odpowiedzią jest mówienie otwarcie. Mam nadzieję, że dzieląc się tym, inne rodziny żyjące w cieniu tej choroby poczują, że one także mogą się ujawnić” – podkreślił w specjalnym oświadczeniu.

„Nadal nie akceptuję tego w pełni”. Gwiazda „Zabójczej broni” o nieuleczalnej chorobie Danny Glover - aktor znany m.in. z „Zabójczej broni” i "Koloru purpury" - w wywiadzie dla magazynu "People" przyznał, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. „Nadal nie akceptuję tego w pełni” - stwierdził gwiazdor.

Bohaterstwo, które zapisało się w historii lotnictwa

Sullenberger, były pilot myśliwski Sił Powietrznych USA, przez 40 lat swojej kariery zdobył ogromne doświadczenie, które pozwoliło mu zmierzyć się z jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach lotnictwa cywilnego.

Przeszedł do historii 15 stycznia 2009 roku, kiedy to pilotował lot US Airways 1549 z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku do Charlotte w Karolinie Północnej. Na pokładzie znajdowało się 150 pasażerów i 5 członków załogi.

Krótko po starcie samolot uderzył w stado ptaków, co doprowadziło do awarii obu silników. Kapitan, podejmując błyskawiczną decyzję, przeprowadził awaryjne lądowanie na rzece Hudson, ratując życie wszystkich obecnych na pokładzie. Jego opanowanie i doświadczenie zostały powszechnie uznane za kluczowe w uniknięciu tragedii.

Jego wyczyn został upamiętniony w filmie „Sully” z Tomem Hanksem w roli głównej, który trafił do kin w 2016 roku.

Życie po „Cudzie na Hudsonie”

Po przejściu na emeryturę w 2010 roku, Chesley Sullenberger zaangażował się w działalność na rzecz bezpieczeństwa lotniczego oraz występował jako ekspert. Jego historia stała się inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie, a on sam wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest odwaga w obliczu przeciwności.

W swoim najnowszym oświadczeniu nawiązał do tamtych wydarzeń, pisząc:

„Przez lata, gdy ludzie pytali o pomyślny wynik lotu 1549, mówiłem, że ‘odwaga może być zaraźliwa’, i tego dnia pomogło to wszystkim zjednoczyć się, by bezpiecznie ewakuować wszystkich z samolotu. Teraz potrzebujemy tej odwagi, by walczyć z tą chorobą. Teraz jestem częścią większej społeczności, w której jest wielu z was, i razem będziemy odważni”.

Choroba Alzheimera – wyzwanie dla milionów

Choroba Alzheimera to jedna z najczęstszych przyczyn demencji, wpływająca na zdolności poznawcze, pamięć, codzienne funkcjonowanie. Na świecie z chorobą żyje ponad 55 milionów osób, a w Polsce około 600 tysięcy, z czego blisko 400 tysięcy to pacjenci z Alzheimerem. Diagnoza stawia przed chorymi i ich rodzinami ogromne wyzwania, zarówno emocjonalne, jak i organizacyjne.

Otwarte przyznanie się do choroby przez tak znaną osobę, jak Sullenberger, może pomóc przełamywać tabu i zachęcić innych do szukania pomocy oraz wsparcia.