Porozumienie o „superinteligencji”. Internauci wypatrzyli rażącą literówkę

RMF24

W oficjalnym dokumencie dotyczącym „superinteligencji”, podpisanym przez Donalda Trumpa oraz liderów największych firm technologicznych świata, znalazła się rażąca literówka. Zamiast "United States" w nazwie Stanów Zjednoczonych pojawiło się słowo "Unites". Internauci nie kryją zdziwienia i krytykują niedopatrzenie, które trafiło do publicznie udostępnionego dokumentu.

We wtorek w Białym Domu doszło do historycznego spotkania Donalda Trumpa z przedstawicielami czołowych firm sektora sztucznej inteligencji. Efektem rozmów było podpisanie dokumentu, który prezydent USA określił jako „coś, jak konstytucję” dla rozwoju „superinteligencji”.

Oficjalna nazwa dokumentu brzmi: „Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji”. Podpisy pod deklaracją złożyli między innymi Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman, Elon Musk, Jensen Huang oraz sam Donald Trump.

Rażąca literówka

Wkrótce po publikacji skanów dokumentu – jak podaje tvn24 - w serwisie Truth Social internauci wychwycili poważny błąd. W nazwie Stanów Zjednoczonych pojawiła się literówka – zamiast „United States” widnieje „Unites States”. Wpis z dokumentem zawierającym pomyłkę nadal znajduje się na profilu prezydenta.

W sieci natychmiast pojawiły się krytyczne komentarze. „Tylko Trump mógłby błędnie napisać 'Stany Zjednoczone' w oficjalnym dokumencie dotyczącym inteligencji”, „to absurdalne, że nikt nie zauważył tej literówki”, „nic tak nie świadczy o 'superinteligencji', jak błędne napisanie nazwy własnego kraju” – piszą użytkownicy serwisu X.

Co znajduje się w porozumieniu?

Podpisane w Białym Domu porozumienie to deklaracja firm rozwijających najbardziej zaawansowane modele AI. Sygnatariusze zobowiązali się do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo swoich technologii oraz budowania zaufania klientów i opinii publicznej. Przedstawiciele firm mają regularnie spotykać się, by ustalać standardy i dobre praktyki. Zaznaczono również, że z czasem przyjęte zasady mogą stać się obowiązującym prawem.

Donald Trump podczas spotkania ogłosił także wprowadzenie nowej terminologii. W drodze specjalnego rozporządzenia zmienił nazwę „sztuczna inteligencja” na „superinteligencja”, co ma skutkować zmianami we wszystkich dokumentach urzędowych. Prezydent zapewnił, że „wszystkim uczestnikom spotkania spodobała się nowa nazwa”.