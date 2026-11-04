Porażka obozu Donalda Trumpa w wyborach. Bronisław Komorowski: To dobra wiadomość

RMF24

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Obóz Donalda Trumpa poniósł dotkliwą porażkę w tzw. wyborach połówkowych. Oznacza to, że amerykański prezydent przez najbliższe 2 lata będzie pozbawiony politycznego wsparcia na Kapitolu. „Z punktu widzenia polskich interesów to dobra wiadomość. Dotychczasowa polityka prezydenta Trumpa w kwestiach takich jak stosunek do Europy, stosunek do Ukrainy, Rosji, przede wszystkim Putina, wywoływała daleko idącą niepewność i obawy ze strony nie tylko Polski, ale całej flanki wschodniej” - mówił w Radiu RMF24 były prezydent Polski Bronisław Komorowski.

Jakie konsekwencje dla Polski przyniosą wybory w USA?

Czy po wyborach połówkowych jesteśmy bliżej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce? Nie sądzę, aby tu się cokolwiek zmieniło - ocenił Bronisław Komorowski w Radiu RMF24.

Oczywiście, wynik wyborów wewnętrznych może być wygodnym alibi dla administracji amerykańskiej, żeby powiedzieć „nie będzie stałej bazy amerykańskiej w Polsce poza tą bazą, która już istnieje w Redzikowie” - dodał były prezydent.

Bronisław Komorowski o wygranej Demokratów: Z punktu widzenia polskich interesów to dobra wiadomość Czas: 10:40

Komorowski tłumaczył też, dlaczego wyniki amerykańskich wyborów i zmianę układu sił w Kongresie można odczytywać jako coś pozytywnego dla Polski.

Lepszy jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie dogaduje się na własną rękę z Putinem, nie podejmuje decyzji o wstrzymywaniu pomocy dla Ukrainy, jest kontrolowany w swoich często bardzo dziwnych zachowaniach - wyliczał.

Zdaniem byłego prezydenta „aktywność prezydenta Trumpa wychodzi Europie i Polsce bokiem”. To jest polityka dogadywania się z Putinem, wykręcania rąk Ukrainie i przymuszanie jej do kulawego pokoju poprzez oddanie terenów ukraińskich - przekonywał.

Komorowski stwierdził, że po wyborach połówkowych możemy być bliżej zakończenia konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Kongres zdominowany przez demokratów może odegrać pozytywną rolę w doprowadzeniu do jakiegoś kompromisowego rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Wszyscy będą zainteresowani tym, żeby zakończenie tej wojny przyniosło w jakiejś perspektywie obniżkę cen ropy na świecie - mówił gość Radia RMF24.

„Amerykanie głosowali portfelem”

O tym, jak duża była skala porażki republikanów w wyborach połówkowych, mówił w Radiu RMF24 amerykanista Rafał Michalski.

Najgorzej jest, jeżeli chodzi o Latynosów. Tam w niektórych okręgach mówimy o zwrocie o 40 punktów procentowych względem 2024 roku. Stracili też czarnoskórych rolników, wyborców, którzy korzystali z pomocy socjalnej oraz młodych do 29. roku życia - wyliczał.

Michalski wyjaśnił też, skąd taki zwrot wśród wielu dotychczasowych wyborców Partii Republikańskiej.

Amerykanie głosowali portfelem, zmęczeniem gospodarczym, zmęczeniem elitami politycznymi. Wielu z nich przeżyło kryzys roku 2007 i Covid-19. Teraz muszą się mierzyć z problemami celnymi i problemami zamknięcia cieśniny Ormuz - tłumaczył.

3 listopada 2026 roku zakończyliśmy erę Donalda Trumpa w dotychczasowym znaczeniu - podsumował gość Radia RMF24.

Republikanie muszą zacząć myśleć o następcy Trumpa

Donald Trump nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję w Białym Domu. Zabrania tego 22. poprawka do amerykańskiej konstytucji. To oznacza, że republikanie muszą już zacząć myśleć o jego następcy przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku.

Po porażce w wyborach do Kongresu pojawia się pytanie, czy partia nadal będzie stawiać na polityków wiernych Trumpowi, czy zacznie szukać nowego kierunku. Jednym z potencjalnych kandydatów jest wiceprezydent J.D. Vance - donosi amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jak ocenia, najbliższe 2 lata mogą więc stać się nie tylko okresem politycznej walki z demokratami, ale również początkiem rywalizacji o przywództwo w Partii Republikańskiej.



Opracowanie: Zuzanna Janeczek