Popierasz Trumpa, czy nie? Kraje NATO otrzymały kontrowersyjne kwestionariusze z USA

RMF24

Administracja USA miała rozesłać do państw NATO kwestionariusz dotyczący ich poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa – poinformował Bloomberg. Według agencji Waszyngton chce ocenić postawę sojuszników przed możliwym ograniczeniem zasobów wojskowych przeznaczonych do obrony Sojuszu.

Jak podał Bloomberg, dokument przekazano niedawno państwom członkowskim NATO. Znalazły się w nim pytania, które mają pozwolić amerykańskiej administracji ocenić, na ile sojusznicy popierają politykę zagraniczną USA.

Kwestionariusz ma dotyczyć m.in. publicznego poparcia dla działań Waszyngtonu oraz ograniczeń nakładanych przez poszczególne kraje na korzystanie przez amerykańskie wojsko z ich baz.

Pośrednio dokument odnosi się do spraw, które w ostatnim czasie dzieliły USA i część europejskich sojuszników. Bloomberg wymienił w tym kontekście m.in. amerykańskie ataki na Iran, operację schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz europejskie dążenia do kierowania kontraktów obronnych do firm z Europy.

Zakupy uzbrojenia również pod lupą

Autorzy ankiety chcą też ustalić, czy państwa NATO kupują sprzęt od amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Pytają ponadto o publiczny sprzeciw wobec regulacji, które – w ocenie USA – mogą utrudniać zawieranie kontraktów z amerykańskimi firmami.

Według źródeł Bloomberga część sojuszników przyjęła inicjatywę z niechęcią. Ma ona być postrzegana jako próba wywierania presji, by kraje NATO dostosowały się ideologicznie do obecnej administracji w Waszyngtonie w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Agencja zwróciła uwagę, że wiązanie wieloletnich zobowiązań USA w zakresie obronności z tak rozumianą lojalnością oznaczałoby istotną zmianę w relacjach transatlantyckich po II wojnie światowej.

Trump nagle pochwalił NATO. „Chcę pozostać z wami” Mimo krytycznego i wielokrotnie powtarzanego stanowiska wobec NATO, prezydent Donald Trump kończy szczyt w Ankarze z pochwałą wobec sojuszników. Niespodziewanie przywódca USA ocenił, że członkowie Sojuszu odpowiedzieli na jego wezwanie i zwiększyli…

Przegląd obecności wojsk USA w Europie

Kwestionariusz został rozesłany kilka tygodni po rozpoczęciu przez Pentagon przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Analiza ma potrwać pół roku.

Bloomberg podał, że państwa NATO przygotowują się na możliwe znaczące ograniczenie wsparcia ze strony USA. Chodzi m.in. o zmniejszenie liczby żołnierzy stacjonujących w Europie oraz ograniczenie zasobów, które Waszyngton byłby gotów skierować na kontynent w razie ataku.

USA zapowiedziały już wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec oraz przeniesienie części innych sił bez ich zastępowania nowymi oddziałami. Jednocześnie Donald Trump deklarował wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski, powołując się na fakt, że prezydentem został w Polsce Karol Nawrocki - wspierany przez obecną administrację Waszyngtonu.

Tajna operacja z udziałem Trumpa. W ostatniej chwili opuścił Air Force One Donald Trump, objęty - według amerykańskich mediów - wiarygodnym zagrożeniem ze strony Iranu, miał opuścić Turcję innym samolotem niż ten, którym oficjalnie podróżował. „Washington Post” podaje, że działania miały zmylić potencjalnych obserwatorów,…

Spotkanie w Brukseli w sierpniu

Dokument miał najpierw trafić do przedstawicieli krajów NATO w Waszyngtonie, a w tym tygodniu został przekazany do Kwatery Głównej Sojuszu w Brukseli. W sierpniu przedstawiciele USA mają spotkać się tam z sojusznikami, by omówić trwający przegląd.

27 lipca wiceszef Pentagonu Elbridge Colby ogłosił rozpoczęcie przeglądu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Według „Wall Street Journal” Colby i minister obrony Pete Hegseth mają zabiegać o zmniejszenie sił USA na Starym Kontynencie.

Colby od lat opowiada się za ograniczaniem zaangażowania Stanów Zjednoczonych poza Azją, aby przeznaczyć większe zasoby na powstrzymywanie Chin. W lipcu, po rozmowie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim, mówił jednak o wzmocnieniu obecności USA w Polsce.