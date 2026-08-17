Ponad dekada w kolonii karnej. Wiceprzewodniczący Jabłoko skazany

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Lwa Szlosberga, wiceprzewodniczącego rosyjskiej liberalnej i jedynej sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko, skazał sąd w Pskowie na 11 lat i miesiąc pozbawienia wolności w kolonii karnej. Powód? „Krytyczne wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie” - poinformował w poniedziałek niezależny serwis informacyjny Mediazona.

Funkcjonariusz służby sądowej zakłada kajdanki na ręce rosyjskiego polityka opozycyjnego Lwa Szłosberga skazanego na 11 lat więzienia za krytykę ofensywy Moskwy w Ukrainie; Rosja, 17 sierpnia 2026; fot. OLGA MALTSEVA

Funkcjonariusz służby sądowej zakłada kajdanki na ręce rosyjskiego polityka opozycyjnego Lwa Szłosberga skazanego na 11 lat więzienia za krytykę ofensywy Moskwy w Ukrainie; Rosja, 17 sierpnia 2026; fot. OLGA MALTSEVA / AFP/East News

Szlosberg oskarżony o krytykę wojny. „To proces polityczny”

Lew Szlosberg był oskarżony o „dyskredytowanie sił zbrojnych i rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie” w Ukrainie.

Mediazona przekazała, że podczas procesu oskarżony podtrzymał swoje stanowisko w sprawie agresji, którą Rosja wszczęła pod koniec lutego 2022 roku, i nazwał ją m.in. „katastrofą dla Rosji”. Prokuratura domagała się 12,5 roku kolonii karnej.

W mowie końcowej wezwał do zawieszenia broni

Mediazona przekazała, że Szlosberg, który jest wiceprzewodniczącym Jabłoka - jedynej opozycyjnej wobec Putina partii w Rosji, podtrzymał w mowie końcowej, że jest niewinny, i dodał, że „padł ofiarą procesu politycznego”. Po raz kolejny wezwał też do zawarcia zawieszenia broni.

Rosja szykuje się na wybory, zarejestrowano partie. Jedna z nich się wyróżnia Wybory do IX Dumy Państwowej w Rosji odbędą się w dniach 18–20 września. Głosowanie potrwa trzy dni, jednak oficjalny dekret prezydencki jako główny dzień wyborczy wyznacza niedzielę, 20 września. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej…

Reuters przypomniał, że 10 sierpnia Sąd Najwyższy Rosji zakazał ugrupowaniu Jabłoko udziału w zaplanowanych na 18-20 września wyborach parlamentarnych w Rosji.