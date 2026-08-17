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Ponad dekada w kolonii karnej. Wiceprzewodniczący Jabłoko skazany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (16:30)

Lwa Szlosberga, wiceprzewodniczącego rosyjskiej liberalnej i jedynej sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko, skazał sąd w Pskowie na 11 lat i miesiąc pozbawienia wolności w kolonii karnej. Powód? „Krytyczne wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie” - poinformował w poniedziałek niezależny serwis informacyjny Mediazona.

Ponad dekada w kolonii karnej. Wiceprzewodniczący Jabłoko skazany
Funkcjonariusz służby sądowej zakłada kajdanki na ręce rosyjskiego polityka opozycyjnego Lwa Szłosberga skazanego na 11 lat więzienia za krytykę ofensywy Moskwy w Ukrainie; Rosja, 17 sierpnia 2026; fot. OLGA MALTSEVA /AFP/East News

Szlosberg oskarżony o krytykę wojny. „To proces polityczny”

Lew Szlosberg był oskarżony o „dyskredytowanie sił zbrojnych i rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie” w Ukrainie. 

Mediazona przekazała, że podczas procesu oskarżony podtrzymał swoje stanowisko w sprawie agresji, którą Rosja wszczęła pod koniec lutego 2022 roku, i nazwał ją m.in. „katastrofą dla Rosji”. Prokuratura domagała się 12,5 roku kolonii karnej.

W mowie końcowej wezwał do zawieszenia broni

Mediazona przekazała, że Szlosberg, który jest wiceprzewodniczącym Jabłoka - jedynej opozycyjnej wobec Putina partii w Rosji, podtrzymał w mowie końcowej, że jest niewinny, i dodał, że „padł ofiarą procesu politycznego”. Po raz kolejny wezwał też do zawarcia zawieszenia broni.

Reuters przypomniał, że 10 sierpnia Sąd Najwyższy Rosji zakazał ugrupowaniu Jabłoko udziału w zaplanowanych na 18-20 września wyborach parlamentarnych w Rosji.


Źródło: RMF24
Tagi: Rosja Jabłoko
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