Ponad dekada w kolonii karnej. Wiceprzewodniczący Jabłoko skazany

Lwa Szlosberga, wiceprzewodniczącego rosyjskiej liberalnej i jedynej sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko, skazał sąd w Pskowie na 11 lat i miesiąc pozbawienia wolności w kolonii karnej. Powód? „Krytyczne wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie” - poinformował w poniedziałek niezależny serwis informacyjny Mediazona.
Szlosberg oskarżony o krytykę wojny. „To proces polityczny”
Lew Szlosberg był oskarżony o „dyskredytowanie sił zbrojnych i rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie” w Ukrainie.
Mediazona przekazała, że podczas procesu oskarżony podtrzymał swoje stanowisko w sprawie agresji, którą Rosja wszczęła pod koniec lutego 2022 roku, i nazwał ją m.in. „katastrofą dla Rosji”. Prokuratura domagała się 12,5 roku kolonii karnej.
W mowie końcowej wezwał do zawieszenia broni
Mediazona przekazała, że Szlosberg, który jest wiceprzewodniczącym Jabłoka - jedynej opozycyjnej wobec Putina partii w Rosji, podtrzymał w mowie końcowej, że jest niewinny, i dodał, że „padł ofiarą procesu politycznego”. Po raz kolejny wezwał też do zawarcia zawieszenia broni.