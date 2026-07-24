Ponad 60 tys. osób śledziło ten lot. Szykuje się ekstremalne połączenie

RMF24

Nowy Airbus A350-1000ULR australijskich linii Qantas po raz pierwszy wylądował w Australii po 19-godzinnym locie testowym z Tuluzy do Melbourne. Maszyna pokonała bez międzylądowania blisko 17 tys. kilometrów, rozpoczynając kolejny etap przygotowań do programu Project Sunrise. Celem są jedne z najdłuższych regularnych połączeń lotniczych na świecie.

Samolot wystartował z zakładów Airbusa w Tuluzie w czwartek rano czasu lokalnego, a do Melbourne dotarł w piątek przed południem – informuje The Guardian. Lot wzbudził ogromne zainteresowanie miłośników lotnictwa – trasę maszyny śledziło jednocześnie ponad 67 tysięcy użytkowników serwisu Flightradar24, co uczyniło go najczęściej obserwowanym lotem na świecie tego dnia.

Na pokładzie znajdowało się dziewięciu specjalistów Airbusa – czterech pilotów doświadczalnych i pięciu inżynierów odpowiedzialnych za testy. Samolot pozostanie w Melbourne do końca weekendu, a w drogę powrotną do Francji wyruszy w poniedziałek. Tym razem do załogi dołączy dwóch pilotów Qantasa, a sam lot ma potrwać około 23 godzin. W jego trakcie sprawdzane będą m.in. systemy zarządzania paliwem oraz klimatyzacja.

Maszyna gotowa na wyzwania ekstremalne

Testowany Airbus A350-1000ULR jest pierwszym egzemplarzem tej wersji, który wzbił się w powietrze. Swój dziewiczy lot odbył na początku czerwca nad Francją, a od tego czasu przechodzi intensywny program prób. Obecnie nie posiada jeszcze charakterystycznego biało-czerwonego malowania Qantasa – kadłub jest w kolorze piaskowym z oznaczeniami producenta i przewoźnika. Pierwszy egzemplarz w pełnym malowaniu australijskich linii, nazwany Vega, ma zostać przekazany przewoźnikowi w kwietniu 2027 roku.

Airbus A350-1000ULR (fot. JAMES ROSS) / PAP/EPA

Airbus A350-1000ULR (fot. JAMES ROSS) / PAP/EPA

Nowa wersja Airbusa została wyposażona w dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 20 tys. litrów, co pozwala pokonywać trasy o długości nawet 18,5 tys. kilometrów. Qantas zamówił 12 takich maszyn w konfiguracji z 238 miejscami, czyli znacznie mniejszą liczbą foteli niż w standardowych A350-1000 (zwykle mają ich ponad 300). Mniejsza liczba pasażerów umożliwia zwiększenie zasięgu samolotu.

Maszyny mają obsługiwać przede wszystkim bezpośrednie połączenia między Sydney a Londynem, których uruchomienie planowane jest obecnie na październik 2027 roku - przypomina The Guardian. Projekt Sunrise był już kilkakrotnie opóźniany z powodu zmian w harmonogramie dostaw Airbusa. Wcześniej przewoźnik zapowiadał także bezpośrednie loty z Melbourne i Brisbane do Londynu oraz Nowego Jorku, jednak obecnie deklaruje, że ostateczna siatka połączeń będzie zależała od zainteresowania pasażerów.