Ponad 20 osób nie żyje, w tym dzieci. Ciężarówka zderzyła się z mikrobusem w Indiach

Wśród zabitych są dzieci. Zginął też jeden z kierowców – podała agencja.
To jeden z najbardziej tragicznych wypadków w historii stanu Asam - przekazał przedstawiciel lokalnego rządu Atul Bora.
Swapnaneel Deka, nadinspektor policji w dystrykcie Golaghat, poinformował, że autobus jechał do sąsiedniego dystryktu, a na jego pokładzie znajdowało się około 30 osób.
Policja bada przyczyny katastrofy.
Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Parku Narodowego Kaziranga.
Indie należą do krajów o najwyższym wskaźniku śmiertelnych wypadków drogowych na świecie. Do głównych przyczyn należą: lekkomyślna jazda kierowców, zły stan dróg i wyeksploatowane pojazdy - zaznaczyła AP.