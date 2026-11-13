Ponad 20 osób nie żyje, w tym dzieci. Ciężarówka zderzyła się z mikrobusem w Indiach

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Co najmniej 24 osoby zginęły, a 11 zostało rannych w zderzeniu czołowym ciężarówki z mikrobusem. Do wypadku doszło w piątek w północno-wschodnich Indiach - poinformowała agencja AP, powołując się na lokalne władze.

Zderzenie busa i ciężarówki w Indiach. Fot. BIJU BORO

Zderzenie busa i ciężarówki w Indiach. Fot. BIJU BORO / AFP/East News

Wśród zabitych są dzieci. Zginął też jeden z kierowców – podała agencja.

To jeden z najbardziej tragicznych wypadków w historii stanu Asam - przekazał przedstawiciel lokalnego rządu Atul Bora.

Swapnaneel Deka, nadinspektor policji w dystrykcie Golaghat, poinformował, że autobus jechał do sąsiedniego dystryktu, a na jego pokładzie znajdowało się około 30 osób.

Policja bada przyczyny katastrofy.

Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Parku Narodowego Kaziranga.

Indie należą do krajów o najwyższym wskaźniku śmiertelnych wypadków drogowych na świecie. Do głównych przyczyn należą: lekkomyślna jazda kierowców, zły stan dróg i wyeksploatowane pojazdy - zaznaczyła AP.