Pomoc dla Ukrainy czy pieniądze dla regionów i rolników? Polska odpowiada na warunki Merza

RMF24

Polska odpowiada na presję niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, który chce uzależnić porozumienie w sprawie nowego budżetu UE od zgody wszystkich państw na dalsze finansowanie Ukrainy. „Tych dwóch spraw nie należy łączyć” – mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.

Kanclerz Merz chce, by wszystkie państwa uczestniczyły w pokrywaniu kosztów kolejnej pilnej pomocy dla Ukrainy. Kijów potrzebuje dodatkowych 70 miliardów euro, z czego 45 miliardów miałaby zapewnić Unia Europejska.

Podobne stanowisko prezentuje irlandzki minister finansów Simon Harris: Bardzo trudno jest poważnie rozmawiać o wieloletnim budżecie Europy bez Ukrainy i finansowania Ukrainy. Każda inna rozmowa byłaby niekompletna - stwierdził.

Stanowisko Polski

Polska uważa, że presja Merza skierowana jest przede wszystkim na państwa sprzeciwiające się finansowaniu Kijowa. Wiceminister Ignacy Niemczycki powiedział RMF FM:

To jest formuła nacisku na te państwa kohezyjne, które są przeciwne finansowaniu Ukrainy, jak Słowacja czy Czechy. Na zasadzie: nie będzie wieloletniego budżetu, jeśli nie zgodzicie się na jakieś finansowanie Ukrainy. My jesteśmy za finansowaniem Ukrainy.

Czechy, Słowacja i Węgry nie uczestniczyły w uzgodnionej wcześniej pożyczce 90 miliardów euro dla Ukrainy i zapowiadają starania o podobne wyłączenia przy kolejnych mechanizmach pomocy. Taką możliwość rozważa również Bułgaria.

Niemczycki podkreśla, że Polska opowiada się za wsparciem Ukrainy, a jej finansowanie jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Polski:

Bankructwo Ukrainy oznaczałoby skokowy wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Dlatego konieczne i w polskim interesie jest europejskie zaangażowanie w finansowanie Ukrainy. Tę sprawę trzeba rozwiązać niezależnie od negocjacji nowego unijnego budżetu – mówi minister.

Polska chce bronić pieniędzy, m.in. na rolnictwo

Dla Warszawy problem polega na tym, że chce jednocześnie bronić pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Niemcy i inne bogate państwa domagają się natomiast ograniczenia wydatków unijnych, a jednocześnie zwiększenia nakładów na obronność, bezpieczeństwo i pomoc dla Ukrainy. Jeżeli nie wzrosną składki do unijnego budżetu, oszczędności mogą być szukane właśnie w funduszach na rozwój regionów i wsparcie rolników.

Paradoksalnie strategia Merza może jednak przynieść Polsce korzyści. Jeżeli niemieckiemu kanclerzowi uda się doprowadzić do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania Ukrainy, będzie mógł ogłosić duży sukces polityczny. Może to dać mu większą swobodę w negocjacjach pozostałych części budżetu i ułatwić ustępstwa w sprawie cięć. Dla Polski byłaby to szansa na wywalczenie większych pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo.