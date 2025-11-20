Blisko 2600 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A odnotowano w Czechach od początku roku. Takie są dane tamtejszego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (SZU). To cztery razy więcej niż w ciągu całego ubiegłego roku. Polskie MSZ odradza podróże do Czech.

Najwięcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A , bo aż 1108, odnotowano w Pradze / Shutterstock

W Czechach gwałtowny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A - od początku roku odnotowano już 2597 przypadków.

Dla porównania, w całym 2024 roku wykryto 636 takich infekcji.

Najczęściej chorują osoby w wieku 30-45 lat oraz dzieci między 5. a 9. rokiem życia.

Najwięcej przypadków zgłoszono w Pradze (1108) i regionie Środkowych Czech (418).

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak przekazał w środę SZU, w tym roku na terenie Czech odnotowano już 2597 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, podczas gdy w ciągu całego 2024 roku wykryto 636 takich infekcji. Dane wskazują, że żółtaczka rozprzestrzenia się we wszystkich grupach wiekowych, choć najczęściej chorują osoby w wieku od 30 do 45 lat oraz dzieci między 5. a 9. rokiem życia.

Najgorsza sytuacja w Pradze

Zdecydowanie najwięcej przypadków, bo aż 1108, odnotowano w Pradze i w regionie Środkowych Czech - 418. Według danych opublikowanych przez SZU większość zakażonych trafiła do szpitala, choć w przypadku 322 osób nie było takiej możliwości, m.in. ze względu na brak wolnych łóżek.

Od początku roku w związku z wirusowym zapaleniem wątroby typu A w Czechach zmarło 29 osób. To przede wszystkim mężczyźni, głównie z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków.

Specjaliści zwracają uwagę, że szczególnie w Pradze problem jest wyjątkowo poważny, bowiem od dłuższego czasu zakażenia przestały ograniczać się do osób pochodzących z grupy ryzyka, obejmującej osoby o niskich nawykach higienicznych.

Apel polskiego MSZ

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o unikanie podróży do Czech. Resort przypomniał, że podróżni, wybierający się do naszych południowych sąsiadów, powinni szczególnie dbać o higienę rąk i unikać spożywania posiłków z nieznanych źródeł. Resort rekomenduje korzystanie ze sprawdzonych lokali oraz picie jedynie wody butelkowanej.

Najskuteczniejszą formą ochrony przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A są szczepienia.