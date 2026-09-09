Polskie F-16 w ośmiogodzinnej misji nad Morzem Czarnym

RMF24

Dwa polskie myśliwce wielozadaniowe F-16 z bazy w Poznaniu-Krzesinach uczestniczyły w sojuszniczej operacji rozpoznawczej nad Morzem Czarnym. Piloci spędzili w powietrzu około ośmiu godzin, a w tym czasie aż trzy razy tankowali swoje maszyny.

W działaniach, obok polskich myśliwców, uczestniczyły belgijskie F-16 i francuskie Rafale. W sojuszniczej misji brały też udział samoloty rozpoznawcze, zbierające informacje o sytuacji w powietrzu i na morzu - informuje w środę Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Trzy tankowania podczas jednego lotu

Tak długi lot nie byłby możliwy bez wsparcia francuskiego Airbusa A330 MRTT, czyli „latającej cysterny”. To właśnie z tej maszyny polskie F-16 trzy razy uzupełniały paliwo w powietrzu.

W trakcie misji załogi myśliwców i samolotów rozpoznawczych na bieżąco przekazywały sobie informacje. Ćwiczyły także współpracę w międzynarodowej grupie lotniczej - od koordynowania działań po reagowanie na zmieniającą się sytuację.

Wspólne ćwiczenia państw NATO

Celem operacji było - jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego - „doskonalenie zdolności do zapewnienia swobody działania w przestrzeni powietrznej i na morzu”, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Dla polskich pilotów była to okazja do ćwiczenia działań z partnerami z Francji i Belgii. Takie misje mają wzmacniać gotowość Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza na jego wschodniej flance.