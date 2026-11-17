RMF24

Polskie dzieci stanowią największą grupę dzieci mieszkających za granicą, na które wypłacane jest niemieckie Kindergeld. Według danych niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, o których informuje „Bild” oraz „Die Welt”, świadczenie otrzymuje łącznie ok. 291 tys. dzieci mieszkających poza Niemcami. W 112 384 przypadkach uprawniony rodzic ma polskie obywatelstwo – to najliczniejsza grupa w zestawieniu. Prawo do niemieckiego Kindergeld wynika bowiem z pracy rodzica w Niemczech, a nie z miejsca zamieszkania dziecka. Politycy CDU/CSU i AfD zaczęli się temu bacznie przyglądać. Dlaczego?

Niemiecki dziennik poinformował o nowych danych Federalnej Agencji Pracy, które wskazują, że łącznie około 291 tys. dzieci, których rodzice pracują w Niemczech, pobiera Kindergeld, które w 2026 roku wynosi 259 euro miesięcznie na każde dziecko, czyli w przeliczeniu ok. 1 140 zł. Okazuje się, że polskie dzieci stanowią największą grupę małoletnich mieszkających za granicą, na które wypłacane jest Kindergeld.

Federalna Agencja pracy wylicza, że przywołana już liczba 291 tys. dzieci stanowi 1,66 proc. z 17,6 miliona dzieci pobierających zasiłek rodzinny.

W 112 384 przypadkach rodzicem uprawnionym do zasiłku rodzinnego jest obywatel polski. Drugą co do wielkości grupę stanowi 36 727 obywateli Niemiec, których dzieci mieszkają za granicą. Na kolejnych miejscach plasują się obywatele Czech (33 872) i Rumunii (32 459) - informuje portal dziennika „Die Welt”.

Günter Krings, wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu, powiedział, że „Niemcy są głównym eksporterem świadczeń na dzieci do innych krajów UE”. Niemieckie media informują, że politycy partii CDU/CSU oraz AfD są „głęboko zaniepokojeni” tym, że świadczenia na dzieci z niemieckiego budżetu państwa są transferowane za granicę. Jak argumentują to niemieccy politycy? Przyznają, że chodzi rzecz jasna o dzieci, których rodzice pracują w Niemczech, „ale koszty życia w Niemczech są znacznie wyższe niż w krajach, gdzie zostały dzieci.

Obecnie prawo UE zmusza nas do wypłacania takiego samego zasiłku rodzinnego na dziecko mieszkające za granicą, jak na dziecko mieszkające w kraju, pod warunkiem, że rodzice pracują tutaj – całkowicie ignorując fakt, że koszty utrzymania są tutaj znacznie wyższe niż w wielu z tych krajów (...). Ojciec pracuje w Niemczech, jego dzieci mieszkają w Polsce, Rumunii lub Czechach i pobierają niemiecki zasiłek rodzinny. Jednak obecne 259 euro miesięcznie na pierwsze dziecko to znacznie mniej niż np. w Timișoarze. Średnio koszty życia w Rumunii są o około 40 procent niższe niż w Niemczech - cytuje polityków CDU/CSU „Die Welt”.

Z kolei Parsa Marvi, polityczka SPD, czyli Socjaldemokratycznej Partii Niemiec - odpowiadając na pytania dziennika - powiedziała, że w Unii Europejskiej równe traktowanie w zakresie świadczeń rodzinnych jest ważnym elementem swobody przepływu pracowników.

Ci, którzy tu pracują i przyczyniają się do finansowania naszego społeczeństwa, nie powinni być dyskryminowani tylko ze względu na miejsce zamieszkania swoich dzieci - stwierdziła.

Natomiast dla wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy, Janine Wissler, sama debata jest nieprzekładająca się na ogół: Mówimy o około jednym procencie całkowitych wydatków na zasiłki na dzieci.