Polski żaglowiec osiadł na mieliźnie. Pomogli Finowie

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25-metrowy jacht żaglowy STS Generał Zaruski osiadł na mieliźnie podczas środowego rejsu. Dzięki sprawnej interwencji fińskich służb ratunkowych i Straży Przybrzeżnej wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani, a jednostka na morze.

W środowy wieczór doszło do niebezpiecznego incydentu u wybrzeży Finlandii. 25-metrowy jacht żaglowy niespodziewanie osiadł na mieliźnie. Na miejsce natychmiast skierowano fińską jednostkę ratunkową Svante G oraz dwa patrole Straży Przybrzeżnej, które podjęły działania ratunkowe.

Po dotarciu służb na miejsce zdarzenia okazało się, że wszyscy znajdujący się na pokładzie czują się dobrze. Przeprowadzona inspekcja nie wykazała żadnych przecieków ani innych uszkodzeń jachtu. Dla bezpieczeństwa pasażerowie zostali ewakuowani na pobliską wysepkę – przekazano w komunikacie Alandzkie Towarzystwo Ratownictwa Morskiego.

Svante G i jednostka Straży Przybrzeżnej wspólnie wyciągnęły statek z mielizny. Jacht bezpiecznie mógł kontynuować rejs do stolicy Wysp Atlandzkich - Mariehamn. Aktualnie jednostka zbliża się do Bornholmu. Wkrótce ma przypłynąć do Gdańska, gdzie odbędzie Międzynarodowy Zlot Żaglowców w Gdańsku Baltic Sale.

Na początku sierpnia zakończył się udział Generała Zaruskiego w ekspedycji naukowo-badawczej, w trakcie której studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzili prace terenowe na obszarach Finlandii, Wysp Alandzkich i Szwecji.