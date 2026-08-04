Polski wolontariusz zginął w Ukrainie. MSZ potwierdza

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Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych - przekazał we wtorek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Resort zadeklarował wsparcie konsularne dla rodziny zabitego.

Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia – powiedział PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Rzecznik zaapelował o uszanowanie prywatności rodziny.

MSZ i nasza placówka w Ukrainie oferują wszelkie możliwe wsparcie konsularne, jakie tylko jest w ich kompetencjach – zapewnił.

Miał zostać trafiony przez rosyjskiego drona w Charkowie

Informację o śmierci wolontariusza opublikowano 30 lipca na profilu grupy „Razem dla Ukrainy”, której był administratorem. Według tego komunikatu Polak został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie około 27 lipca.

Z wpisów zamieszczanych na jego profilu w mediach społecznościowych wynikało, że regularnie przewoził do Ukrainy pomoc humanitarną. Trafiała ona do mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu linii frontu.

Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu polscy wolontariusze i organizacje pomocowe wielokrotnie angażowali się w dostarczanie pomocy mieszkańcom terenów objętych działaniami wojennymi.