Polski bokser oskarżony o zabójstwo na Malcie. Chodzi o bójkę z Marokańczykiem

RMF24

Polski bokser Sebastian M. został zatrzymany na Malcie i usłyszał poważne zarzuty, w tym umyślnego zabójstwa oraz działania w warunkach recydywy. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielny poranek w popularnej dzielnicy rozrywkowej Spinola Gardens. 27-letni Marokańczyk zginął w wyniku bójki, w której miał brać udział Polak. Sebastian M. nie przyznał się do winy.

Sebastian M., 31-letni bokser z Polski, został zatrzymany przez maltańską policję w związku ze śmiertelną bójką, do której doszło w niedzielę rano w Spinola Gardens przy St George’s Road w maltańskim St. Julian's.

Polak usłyszał zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią oraz działania w warunkach recydywy.

Tragiczne wydarzenia w Spinola Gardens

Do dramatycznego incydentu doszło w niedzielę około godziny 6:30. Zgłoszenie o bójce wpłynęło do maltańskiej policji właśnie o tej porze.

Według relacji świadków oraz nagrań z monitoringu, to właśnie Sebastian M. miał brać udział w starciu, podczas którego śmiertelnie zraniony został 27-letni obywatel Maroka.

Sebastian M. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, mężczyzna nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do polskich służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.

Według maltańskich mediów, 31-latek był już wcześniej poszukiwany przez policję za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.