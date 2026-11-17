Według ustaleń RMF FM Warszawa będzie zabiegać przede wszystkim o dalsze ograniczenia wobec rosyjskiej floty cieni i wykorzystywania kryptowalut do obchodzenia sankcji.
Warszawa chce również podnosić kwestię niedopuszczania rosyjskich sportowców do zawodów organizowanych w Europie. O możliwych restrykcjach wobec rosyjskiego sportu informowała już wcześniej brukselska korespondentka RMF FM.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas potwierdziła, że ministrowie spraw zagranicznych wystąpili z mocnym apelem o zaostrzenie polityki wizowej i niedopuszczanie rosyjskich sportowców do udziału w zawodach organizowanych na terenie Unii Europejskiej.
Polska będzie się domagać także zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym ograniczenia wiz turystycznych. Przypomnijmy, że Warszawa jest jednym z sygnatariuszy listu 11 państw, które domagały się wprowadzenia bardziej restrykcyjnych i wiążących zasad wydawania wiz Schengen Rosjanom.
Sygnatariusze listu wyrażali oburzenie, że podczas gdy rosyjskie bomby i drony zabijają ukraińskich cywilów, rosyjscy turyści wypoczywają na europejskich plażach. Z informacji dziennikarki RMF FM wynika jednak, że w tej sprawie nie ma obecnie większych szans na uzgodnienie wspólnego, unijnego ograniczenia wiz turystycznych.
Zakaz wjazdu dla rosyjskich bojowników
Polska chce także zakazu wjazdu do UE dla rosyjskich żołnierzy i bojowników, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie. Kaja Kallas zapewniła, że istnieją możliwości wykorzystania informacji wywiadowczych do identyfikowania takich osób. Jak zaznaczyła, Rosja prowadzi szczegółową dokumentację osób uczestniczących w wojnie, którą można wykorzystać do ich rozpoznawania. Wciąż trzeba jednak wypracować praktyczny mechanizm wprowadzenia zakazu.
Banki, firmy paliwowe i obchodzenie sankcji
Wśród możliwych elementów 22. pakietu unijni dyplomaci wymieniają także kolejne ograniczenia dla rosyjskich banków i platform kryptowalutowych oraz uderzenie w firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie obchodzić sankcje i dostarczają jej towary objęte zakazami.
Francja chce natomiast, by nowe sankcje objęły firmy eksportujące benzynę do Rosji. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot wskazywał na potrzebę uderzenia w podmioty, które dostarczają Rosji paliwa. Chodzi o zamknięcie kolejnych kanałów zaopatrzenia, także za pośrednictwem państw trzecich. Wśród krajów, z których Rosja sprowadza produkty naftowe, są między innymi Indie i Turcja.
22. pakiet sankcji przyjęty przed świętami?
Po wysłuchaniu stanowisk wszystkich państw członkowskich Komisja Europejska ma w przyszłym tygodniu, przed szczytem UE 26 i 27 listopada, przedstawić projekt nowych sankcji. Zapowiedziała to w Dublinie szefowa Komisji Ursula von der Leyen.
Plan zakłada, że 22. pakiet zostanie zatwierdzony przez kraje UE jeszcze przed świętami. Decyzja musi zapaść jednomyślnie. Bruksela myśli już także o kolejnym, 23. pakiecie, który miałby zostać przyjęty w lutym przyszłego roku, w piątą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.