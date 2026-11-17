RMF24

Polska przedstawi dziś swoje postulaty w sprawie 22. pakietu sankcji wobec Rosji podczas poufnych konsultacji z Komisją Europejską – dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Chodzi o tzw. konfesjonał, czyli spotkanie, w trakcie którego państwa członkowskie mówią KE jakich nowych restrykcji oczekują od Brukseli. KE, po wysłuchaniu „spowiedzi” wszystkich krajów UE, przedstawi własną propozycję nowych sankcji.

Według ustaleń RMF FM Warszawa będzie zabiegać przede wszystkim o dalsze ograniczenia wobec rosyjskiej floty cieni i wykorzystywania kryptowalut do obchodzenia sankcji.

Warszawa chce również podnosić kwestię niedopuszczania rosyjskich sportowców do zawodów organizowanych w Europie. O możliwych restrykcjach wobec rosyjskiego sportu informowała już wcześniej brukselska korespondentka RMF FM.

Rosyjski sport celem 22. pakietu unijnych sankcji Rosyjski sport i rosyjscy sportowcy mają zostać objęci unijnymi sankcjami. Jak nieoficjalnie ustaliła dziennikarka RMF FM, mają znaleźć się w przygotowywanym właśnie 22. pakiecie restrykcji. To oznaczałoby kolejny krok Brukseli w ograniczaniu…

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas potwierdziła, że ministrowie spraw zagranicznych wystąpili z mocnym apelem o zaostrzenie polityki wizowej i niedopuszczanie rosyjskich sportowców do udziału w zawodach organizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Polska będzie się domagać także zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym ograniczenia wiz turystycznych. Przypomnijmy, że Warszawa jest jednym z sygnatariuszy listu 11 państw, które domagały się wprowadzenia bardziej restrykcyjnych i wiążących zasad wydawania wiz Schengen Rosjanom.

Polska i 10 innych krajów żądają blokady wiz dla Rosjan. Dramatyczny list do KE Polska i 10 innych krajów - Szwecja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia oraz nienależące do UE Norwegia i Islandia - zażądały od Komisji Europejskiej pilnego zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. Chodzi o twarde rozwiązania…

Sygnatariusze listu wyrażali oburzenie, że podczas gdy rosyjskie bomby i drony zabijają ukraińskich cywilów, rosyjscy turyści wypoczywają na europejskich plażach. Z informacji dziennikarki RMF FM wynika jednak, że w tej sprawie nie ma obecnie większych szans na uzgodnienie wspólnego, unijnego ograniczenia wiz turystycznych.

Zakaz wjazdu dla rosyjskich bojowników

Polska chce także zakazu wjazdu do UE dla rosyjskich żołnierzy i bojowników, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie. Kaja Kallas zapewniła, że istnieją możliwości wykorzystania informacji wywiadowczych do identyfikowania takich osób. Jak zaznaczyła, Rosja prowadzi szczegółową dokumentację osób uczestniczących w wojnie, którą można wykorzystać do ich rozpoznawania. Wciąż trzeba jednak wypracować praktyczny mechanizm wprowadzenia zakazu.

Banki, firmy paliwowe i obchodzenie sankcji

Wśród możliwych elementów 22. pakietu unijni dyplomaci wymieniają także kolejne ograniczenia dla rosyjskich banków i platform kryptowalutowych oraz uderzenie w firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie obchodzić sankcje i dostarczają jej towary objęte zakazami.

Francja chce natomiast, by nowe sankcje objęły firmy eksportujące benzynę do Rosji. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot wskazywał na potrzebę uderzenia w podmioty, które dostarczają Rosji paliwa. Chodzi o zamknięcie kolejnych kanałów zaopatrzenia, także za pośrednictwem państw trzecich. Wśród krajów, z których Rosja sprowadza produkty naftowe, są między innymi Indie i Turcja.

22. pakiet sankcji przyjęty przed świętami?

Po wysłuchaniu stanowisk wszystkich państw członkowskich Komisja Europejska ma w przyszłym tygodniu, przed szczytem UE 26 i 27 listopada, przedstawić projekt nowych sankcji. Zapowiedziała to w Dublinie szefowa Komisji Ursula von der Leyen.

Plan zakłada, że 22. pakiet zostanie zatwierdzony przez kraje UE jeszcze przed świętami. Decyzja musi zapaść jednomyślnie. Bruksela myśli już także o kolejnym, 23. pakiecie, który miałby zostać przyjęty w lutym przyszłego roku, w piątą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.