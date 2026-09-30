Polska: Twarda ochrona granic nie wyklucza humanitaryzmu. Jutro kluczowe spotkanie

RMF24

Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować humanitarne podejście – ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon. Warszawa będzie mówić o swoich doświadczeniach z granicy z Białorusią. Chodzi o stworzenie europejskiego mechanizmu reagowania na sytuacje, w których migracja jest wykorzystywana jako narzędzie nacisku.

Jednym z elementów tego mechanizmu miałoby być wzorowane na polskim podejściu czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na zewnętrzną granicę Unii. Wymiar humanitarny to nowy element polskiej argumentacji. Mamy doświadczenia, jak łączyć bezpieczeństwo z wymiarem humanitarnym – powiedział w rozmowie z RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Będzie czasowe zawieszenie wniosków o azyl? UE jeszcze nie zdecydowała

Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze konkretnego projektu takiego mechanizmu. Bruksela nie wyklucza jednak, że znajdzie się w nim możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania wniosków o azyl, ale podkreśla, że sprawa jest dopiero dyskutowana. Jak ujawniła na początku września dziennikarka RMF FM, Polska zabiega, aby UE przyjęła jej rozwiązania zastosowane na granicy z Białorusią. Od tego czasu sprawa nagrała tempa i zyskała poparcie wielu stolic.

UE zmieni interpretację przepisów ws. uchodźców? To polska inicjatywa Polska zabiega w Unii Europejskiej o zmianę prawa azylowego. „Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne” –…

Możliwość zawieszania prawa do azylu budzi jednak kontrowersje. Niektórzy obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne.

Polska ma doświadczenie, w jaki sposób łączyć kwestie bezpieczeństwa z elementami humanitarnymi, jak przestrzegać prawa i wartości Unii Europejskiej, jednocześnie dając priorytet ochronie granic Unii Europejskiej – zapewnia w rozmowie z RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

I właśnie wymiar humanitarny Polska chce teraz mocniej wyeksponować. Warszawa chce pokazać, że ograniczenie możliwości składania wniosków na granicy z Białorusią nie oznacza całkowitego zamknięcia drogi do ochrony międzynarodowej.

Wiceszef MSWiA: Od początku roku przyjęto w Polsce prawie 170 wniosków o ochronę międzynarodową

Jak podkreśla Duszczyk, od początku roku przyjęto w Polsce około 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób należących do tak zwanych grup wrażliwych. Wśród nich było około 90 kobiet – kobiet w ciąży lub kobiet z małoletnimi dziećmi. Polska chce przekonywać, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Przepisy przewidują bowiem możliwość przyjmowania wniosków od osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. W dodatku zawieszenie prawa do azylu jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.

Duszczyk podkreśla, że polskie rozwiązanie stosowane na granicy z Białorusią jest zgodne z prawem.

Stoimy na stanowisku, że nasze rozwiązanie stosowane na granicy polsko-białoruskiej jest zgodne z polską konstytucją, Konwencją Genewską i Europejską Konwencją Praw Człowieka – mówi wiceszef MSWiA.

Wiceszef powiedział RMF FM, że Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć w pracach nad takim mechanizmem i chce, żeby prace nad europejskim rozwiązaniem rozpoczęły się szybko. Sprawa ma być omawiana na szczycie przywódców UE 15–16 października w Brukseli. Polityczne poparcie dla tego kierunku jest coraz wyraźniejsze. Czasowe zawieszania przyjmowania wniosków azylowych w ściśle określonych sytuacjach zyskało poparcie największej frakcji w Parlamencie Europejskim – Europejskiej Partii Ludowej.