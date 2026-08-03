Polska składa apelację od wyroku w sprawie szczepionek. W grze 5,5 miliarda złotych

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Ministerstwo Zdrowia poinformowało o złożeniu apelacji od wyroku belgijskiego sądu, który nakazał Polsce odebrać 64 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 od koncernu Pfizer i jego partnerów oraz zapłacić ponad 5,5 mld zł. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla finansów państwa oraz systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie potwierdziło złożenie apelacji od wyroku Francuskojęzycznego Sądu Pierwszej Instancji w Brukseli z 1 kwietnia 2026 roku. Sprawa dotyczy nieodebranych przez Polskę w 2022 roku szczepionek przeciw Covid-19 od firmy Pfizer.

Amerykański koncern Pfizer Inc., Pfizer Export B.V. oraz niemiecki BioNTech Manufacturing GmbH pozwały Polskę i wygrały w sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem, Polska musi odebrać aż 64 miliony dawek szczepionki oraz zapłacić Pfizerowi ponad 5,5 miliarda złotych, do czego dochodzą jeszcze koszty procesowe w wysokości około 170 milionów złotych.

Wstrzymanie wyroku i argumenty rządu

W złożonej apelacji Ministerstwo Zdrowia zawnioskowało również o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd wyższej instancji. Resort podkreśla, że wyrok sądu pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, co stało się podstawą do jego zaskarżenia.

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Szczegóły zarzutów apelacyjnych oraz przyjętej strategii nie zostały ujawnione ze względu na ochronę interesów procesowych Polski.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Polska korzysta i będzie korzystać ze wszystkich dostępnych środków obrony prawnej. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej RP oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Resort podkreśla, że celem jest ochrona interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

Co dalej?

Minister Zdrowia deklaruje, że konsekwentnie realizuje zadania związane z ochroną zdrowia publicznego i racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Kolejne informacje na temat postępów w sprawie będą przekazywane opinii publicznej w miarę możliwości prawnych.