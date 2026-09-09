Polska przekaże dziesiątki milionów euro. Szczegóły najnowszego pakietu pomocy dla Ukrainy

RMF24

Podczas wtorkowego spotkania grupy Ramstein, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją, europejskie państwa zadeklarowały wsparcie dla Kijowa. Polska w ramach pomocy szykuje pakiet o wartości 50 milionów euro. Wśród przekazywanego sprzętu znajdą się m.in. środki obrony powietrznej.

Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak przekazało Ministerstwo Obrony Ukrainy, wartość wsparcia wyniesie 50 milionów euro. Kluczowym elementem pakietu będą środki obrony powietrznej, które mają pomóc w ochronie ukraińskiego nieba przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami.

Grupa Ramstein – solidarność międzynarodowa

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej jako grupa Ramstein. Tym razem rozmowy przeprowadzono w formie online. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państw wspierających Ukrainę w wojnie obronnej przeciwko Rosji. Oprócz Polski, swoje wsparcie zadeklarowały także Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa i Szwecja.

Podczas obrad padło wiele konkretnych deklaracji. Niemcy zobowiązały się do dostarczenia nowych pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz samolotów F-16. Wielka Brytania przeznaczy 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia, a także do końca roku dostarczy 95 tysięcy dronów i dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu.

Holandia ogłosiła przekazanie 300 milionów dolarów na projekt „Linia dronów” oraz dostawę 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Estonia zadeklarowała kontynuację wsparcia na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB w 2027 roku.

Norwegia przekaże 200 milionów dolarów na zakup pocisków Patriot, a Hiszpania przeznaczy 2 miliony euro na paliwo oraz dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej i amunicji artyleryjskiej. Litwa i Szwecja również dołożyły swoje cegiełki, przekazując odpowiednio 10 i 28 milionów dolarów.

Wspólna walka o bezpieczeństwo Ukrainy

Ministerstwo Obrony Ukrainy nie kryje wdzięczności wobec wszystkich partnerów, którzy nieustannie wspierają kraj w walce z rosyjską agresją.

Dziękujemy wszystkim partnerom, którzy wspierają obronę Ukrainy i pomagają wzmacniać jej Siły Obrony na polu walki – podkreślono w oficjalnym komunikacie.