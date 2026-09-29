Polska producentem rakiet Patriot? Tak zareagował szef MSZ Rosji

RMF24

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji został we wtorek zapytany przez dziennikarzy o plany produkowania w Polsce rakiet Patriot. Odparł, kamuflując groźbę, że w tym kontekście „warto przeanalizować dokładnie doktrynę wojenną Rosji” – podała agencja Interfax.

Siergiej Ławrow rozmawiał z dziennikarzami podczas Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj.

Odnosząc się do ewentualnych planów produkcji Patriotów w Polsce oraz „stopnia zaangażowania Europy” w konflikt w Ukrainie, Ławrow oznajmił:

Jeśli o to chodzi, to mamy doktrynę wojenną, którą prezydent (Władimir Putin – przyp. red.) nie raz cytował. Apeluję o dokładne przeanalizowanie odnośnego rozdziału tego kluczowego dokumentu – powiedział szef MSZ Rosji.

Jego słowa zacytowała agencja Interfax.

Siergiej Ławrow oświadczył, że kraje europejskie prowadzą wojnę przeciw Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to, jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam – powiedział.

Produkcja Patriotów w Polsce - co to oznacza?

Na szczycie NATO w lipcu w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Prowadzone są negocjacje, by centrum serwisowe zlokalizowane zostało w Polsce.

W zeszłym tygodniu wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że rozmowy w tej sprawie są już w fazie końcowej. Wyraziła też nadzieję, że pozytywna decyzja w sprawie ulokowania centrum serwisowego w Polsce będzie stanowiła pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji pocisków do Patriotów.