Polska gotowa zapłacić wyższą składkę do budżetu UE niż niesprawiedliwe nowe opłaty

RMF24

Polska jest gotowa zaakceptować wyższe składki państw do nowego unijnego budżetu, jeżeli alternatywą miałyby być niesprawiedliwe nowe opłaty – poinformował w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Warszawa sprzeciwia się przede wszystkim przekazaniu części dochodów z systemu handlu emisjami CO2 (ETS) do budżetu UE. Komisja Europejska przekonuje z kolei, że bez nowych źródeł dochodów trudno będzie utrzymać ambitny budżet bez zwiększania składek państw.

Niemczycki: w ostateczności wolimy wyższe składki

Gdyby konieczny był wybór między niesprawiedliwymi, regresywnymi nowymi zasobami własnymi a wyższymi składkami, opartymi na dochodzie narodowym brutto (DNB, co jest miarą zamożności kraju – red.) Polska opowiedziałaby się za wyższymi składkami opartymi na DNB – powiedział Niemczycki. Chodzi więc o to, żeby większe i bogatsze gospodarki wpłacały do unijnej kasy więcej, a mniejsze – mniej, tak jak jest obecnie.

Bardzo wyraźnie mówimy, że nowe dochody własne budżetu nie mogą być regresywne, to znaczy nie mogą bardziej obciążać tych państw, które są biedniejsze – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ.

Jedną z czerwonych linii Warszawy jest przekazanie części dochodów z systemu ETS do budżetu UE.

Najgorszym przykładem takiego zasobu jest ETS jako zasób własny budżetowy. Wyraźnie się temu sprzeciwiamy – mówił w Brukseli Ignacy Niemczycki.

Chodzi o pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dziś dochody z aukcji trafiają do budżetów państw członkowskich. Komisja Europejska chce, żeby część tych pieniędzy stała się bezpośrednim dochodem budżetu UE. Polska uważa, że oznaczałoby to zabranie części pieniędzy, które dziś pozostają w krajowym budżecie i mogą finansować transformację energetyczną. Warszawa argumentuje również, że taki sposób finansowania byłby bardziej dotkliwy dla mniej zamożnych państw.

Niemczycki zastrzegł jednak, że Polska nie odrzuca wszystkich nowych źródeł dochodów dla UE. Problemem są te, które – zdaniem Warszawy – mogą relatywnie mocniej obciążać mniej zamożne państwa.

Nie wszystkie nowe dochody są dla Polski problemem

Warszawa nie odrzuca jednak całej koncepcji nowych zasobów własnych. Jest otwarta między innymi na dochody z CBAM, czyli opłat od importu wysokoemisyjnych produktów spoza UE, a także na rozwiązanie dotyczące największych przedsiębiorstw.

Polska chce więc, żeby nowe dochody UE rzeczywiście przynosiły dodatkowe pieniądze, a jednocześnie były sprawiedliwie rozłożone między państwa.

Serafin: bez nowych pieniędzy budżet się nie spina

Komisarz ds. budżetu Piotr Serafin przekonuje natomiast, że bez poważnego pakietu nowych zasobów własnych nie da się jednocześnie sfinansować ambitnego budżetu i utrzymać „stabilnych składek państw”.

Serafin zgadza się z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą, że październikowy szczyt UE „ma przynieść jasność w sprawie zaktualizowanego i zmienionego zestawu nowych zasobów własnych”. Oznacza to, że nowe podatki do budżetu będą więc jednym z najważniejszych punktów negocjacji w najbliższych tygodniach.