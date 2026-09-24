Polska go wypuściła, Chorwaci wydają go Niemcom

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Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, podejrzewanego przez niemieckie organy o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Decyzję podjął Sąd Okręgowy w Puli. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uchylił tymczasowe aresztowanie, nakazując jego zwolnienie.

Według ukraińskiego portalu Suspilne decyzja Chorwatów w sprawie ekstradycji zapadła 18 września, jednak pisemnie poinformowano o tym pięć dni później. „Po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Chorwacji przekaże Wołodymyra Żurawlowa właściwym organom Niemiec” - napisano w orzeczeniu.

Żurawlow grozi głodówką

Adwokat Żurawlowa Mykoła Katerynczuk określił decyzję jako „stronniczą i polityczną” oraz zapowiedział jej zaskarżenie.

Kancelaria prowadzona przez Katerynczuka poinformowała, że Żurawlow ogłosi w czwartek bezterminową głodówkę w związku ze sprzeciwem wobec decyzji sądu, w której - jak wskazano - „zignorowano orzeczenie polskiego sądu w analogicznej sprawie dotyczącej ekstradycji”.

Niemcy skierowały do Chorwacji dwa wnioski o wydanie Żurawlowa na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych 5 czerwca 2024 roku i 28 sierpnia 2026 roku. W pierwszym przypadku zarzuty dotyczyły sabotażu przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, umyślnego spowodowania eksplozji i zniszczenia budynków. W drugim czyn zakwalifikowano jako zbrodnię wojenną związaną z atakiem na obiekty cywilne i zakłóceniem funkcjonowania infrastruktury komunalnej.

Chorwacka prokuratura poparła ekstradycję na podstawie obu nakazów.

To on miał wysadzić Nord Stream. Prawnik zatrzymanego w Chorwacji Ukraińca zabrał głos Obrońca Wołodymyra Żurawlowa w polskim procesie mec. Tymoteusz Paprocki potwierdził w rozmowie z PAP, że zatrzymany w Chorwacji Ukrainiec, podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream, to jego klient. Zdementował też plotki, że obywatel Ukrainy…

Powołali się na decyzję polskiego sądu

Obrona powoływała się m.in. na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 października 2025 roku, który odmówił wydania Żurawlowa Niemcom. Argumentowała również, że w sprawie ma zastosowanie zasada non bis in idem, zgodnie z którą tej samej osoby nie można ponownie ścigać ani karać za ten sam czyn, jeśli sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta.

Sąd w Puli odrzucił te argumenty. Uznał, że orzeczenie polskiego sądu nie zobowiązuje Chorwacji do odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania, a sąd chorwacki powinien stosować własne przepisy.

Eksplozje na Nord Stream

Według niemieckich śledczych Żurawlow był jednym z czterech ukraińskich nurków, którzy we wrześniu 2022 roku mieli podłożyć materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2.

Do eksplozji trzech z czterech nitek gazociągów, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Nurek twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie eksplozji przebywał w Ukrainie.

Żurawlow był już wcześniej zatrzymywany w Polsce, gdzie mieszkał po wyjeździe z kraju. W październiku 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił jego wydania Niemcom i uchylił tymczasowe aresztowanie, nakazując jego zwolnienie.

Ukrainiec został ponownie zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia 2026 roku. Do Puli przybył jako konsultant przy produkcji filmu fabularnego o sabotażu Nord Stream.

W Niemczech Żurawlowowi może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.