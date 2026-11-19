RMF24

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Blisko 100 kilometrów do pokonania w trudnym terenie, tysiące żołnierzy przeciwnika, drony wyposażone w kamery termowizyjne i psy tropiące - z takimi wyzwaniami zmierzyli się polscy komandosi podczas ćwiczenia Deep Strike w Niemczech. Mimo wymagających warunków pozostali niewykryci i skutecznie wykonali zadanie.

Pod koniec sierpnia na terenie ośrodka szkoleniowego w niemieckim Hohenfels odbyło się natowskie ćwiczenie Deep Strike. Scenariusz zakładał przeprowadzenie uderzenia na cel o wysokim znaczeniu po wcześniejszym przeniknięciu przez obszar kontrolowany przez przeciwnika.

W ćwiczeniu jako pierwsi (oprócz Amerykanów) wzięli udział polscy komandosi, którzy w ciągu kilku dni mieli do pokonania niemal 100 kilometrów lasów i pól uprawnych. Ich zadaniem było dotarcie do wskazanego rejonu i użycie drona uderzeniowego z pozorowanym ładunkiem przeciwko symulowanemu celowi - systemowi walki elektronicznej.

Zespół polskich specjalsów wykonał zadanie - zdołał uniknąć wykrycia przez siły przeciwnika, w skład których wchodziły tysiące amerykańskich spadochroniarzy. W poszukiwaniach polskich komandosów wykorzystywano również drony wyposażone w kamery termowizyjne i psy tropiące.

NATO nie ujawniło, z której jednostki Wojsk Specjalnych pochodzili polscy żołnierze. Szczegóły pozostają niejawne ze względów bezpieczeństwa operacyjnego.

Elektronika przestaje być przewagą

Za przygotowanie Deep Strike odpowiada Dowództwo Operacji Specjalnych USA w Europie (SOCEUR). NATO podkreśla, że w stworzonych na potrzeby ćwiczeń warunkach zaawansowana elektronika przestaje być przewagą. Urządzenia emitują bowiem sygnały pozwalające przeciwnikowi ustalić pozycję zespołu. Dlatego uczestnicy szkolenia ograniczyli wyposażenie do niezbędnego minimum.

W ramach ćwiczeń żołnierze muszą polegać przede wszystkim na orientacji w terenie. GPS i cyfrowe systemy nawigacyjne nie zawsze są dostępne lub bezpieczne w użyciu. Istotne znaczenie ma więc umiejętność czytania mapy, rozpoznawania charakterystycznych punktów terenu i wyboru tras ograniczających ryzyko wykrycia. To wszystko fundament szkolenia sił specjalnych.

Scenariusz Deep Strike opracowano z uwzględnieniem doświadczeń ukraińskich sił specjalnych, działających w warunkach intensywnego wykorzystania bezzałogowców, rozpoznania termowizyjnego i środków walki elektronicznej.