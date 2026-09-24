Położne przyleciały na wyspę śmigłowcem. To były pierwsze narodziny od trzech dekad

Trzy dekady oczekiwania na noworodka
North Ronaldsay to niewielka wyspa położona na północnych krańcach Orkadów, archipelagu na północ od wybrzeży Szkocji.
Mieszka tam mniej niż 60 osób, a ostatnie dziecko przyszło na świat w sierpniu 1992 roku. Teraz, po ponad trzech dekadach, urodził się tam mały Duncan.
Chłopiec jest najmłodszym z czworga rodzeństwa. Jego rodzice, Alice Traill Ford i jej partner Jorge Suarez, na co dzień mieszkają w Kostaryce, gdzie prowadzą własną szkołę. W czerwcu cała rodzina przyjechała z wizytą do rodzinnego domu Alice na Orkadach i to wtedy podjęła decyzję, że ich synek przyjdzie na świat właśnie na North Ronaldsay.
Poród w rodzinnym gnieździe
Narodziny Duncana miały miejsce w Holland House, domu o szczególnym znaczeniu dla rodziny. Przodkowie Alice z rodziny Traill kupili wyspę w 1727 roku i od tego czasu dom przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. To tutaj, w otoczeniu rodzinnych pamiątek i historii, przyszedł na świat najmłodszy potomek rodu.
Poród na tak odizolowanej wyspie wymagał specjalnych przygotowań. Dwie położne zostały przetransportowane na North Ronaldsay śmigłowcem ratowniczym, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mamie, jak i dziecku.
Wyspa, na której czas się zatrzymał
North Ronaldsay to miejsce wyjątkowe nie tylko z powodu swojej historii, ale również unikalnej przyrody. Wyspa słynie z zabytkowej latarni morskiej, licznie migrujących ptaków oraz niezwykłej rasy owiec, które – jako jedyne na świecie – żywią się głównie wodorostami.
Dostanie się na North Ronaldsay nie jest łatwe. Z głównego miasta archipelagu, Kirkwall, można się tu dostać jedynie samolotem (lot trwa 20 minut) lub promem (ponad 2,5 godziny rejsu).