Położne przyleciały na wyspę śmigłowcem. To były pierwsze narodziny od trzech dekad

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Mieszkańcy North Ronaldsay świętują wydarzenie, na które czekali aż 34 lata – na zamieszkanej przez zaledwie 59 osób szkockiej wyspie urodziło się pierwsze od ponad trzech dekad dziecko. Mały Duncan przyszedł na świat w historycznej posiadłości swoich przodków, a do porodu na tym odizolowanym skrawku ziemi sprowadzono położne śmigłowcem ratowniczym.

Trzy dekady oczekiwania na noworodka

North Ronaldsay to niewielka wyspa położona na północnych krańcach Orkadów, archipelagu na północ od wybrzeży Szkocji.

Mieszka tam mniej niż 60 osób, a ostatnie dziecko przyszło na świat w sierpniu 1992 roku. Teraz, po ponad trzech dekadach, urodził się tam mały Duncan.

Chłopiec jest najmłodszym z czworga rodzeństwa. Jego rodzice, Alice Traill Ford i jej partner Jorge Suarez, na co dzień mieszkają w Kostaryce, gdzie prowadzą własną szkołę. W czerwcu cała rodzina przyjechała z wizytą do rodzinnego domu Alice na Orkadach i to wtedy podjęła decyzję, że ich synek przyjdzie na świat właśnie na North Ronaldsay.

To najbardziej samotny dom na świecie. Czy odważyłbyś się tam zamieszkać? Marzysz o ucieczce od zgiełku miasta i sąsiadów za ścianą? Poznaj niezwykłą historię najbardziej samotnego domu świata, stojącego na malowniczej, zielonej wyspie Elliðaey, nieopodal islandzkiego wybrzeża.

Poród w rodzinnym gnieździe

Narodziny Duncana miały miejsce w Holland House, domu o szczególnym znaczeniu dla rodziny. Przodkowie Alice z rodziny Traill kupili wyspę w 1727 roku i od tego czasu dom przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. To tutaj, w otoczeniu rodzinnych pamiątek i historii, przyszedł na świat najmłodszy potomek rodu.

Poród na tak odizolowanej wyspie wymagał specjalnych przygotowań. Dwie położne zostały przetransportowane na North Ronaldsay śmigłowcem ratowniczym, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mamie, jak i dziecku.

Dolecisz tam w 53 sekundy. To najkrótszy lot pasażerski na świecie Zanim zdążysz wygodnie rozsiąść się w fotelu, pilot już podchodzi do lądowania. Brzmi jak żart? Nic bardziej mylnego. Najkrótszy regularny lot pasażerski świata trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a samolot ledwo wznosi się nad ziemię. Choć dystans…

Wyspa, na której czas się zatrzymał

North Ronaldsay to miejsce wyjątkowe nie tylko z powodu swojej historii, ale również unikalnej przyrody. Wyspa słynie z zabytkowej latarni morskiej, licznie migrujących ptaków oraz niezwykłej rasy owiec, które – jako jedyne na świecie – żywią się głównie wodorostami.

Dostanie się na North Ronaldsay nie jest łatwe. Z głównego miasta archipelagu, Kirkwall, można się tu dostać jedynie samolotem (lot trwa 20 minut) lub promem (ponad 2,5 godziny rejsu).