Północ Europy murem za Polską przy rozmowach o Ukrainie. Są jednak zastrzeżenia do formatu

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„To oznacza, że jesteśmy w grze” – tak Radosław Sikorski komentuje udział Polski w europejskiej reprezentacji, która ma uczestniczyć w rozmowach o przyszłości Ukrainy. Warszawa ma reprezentować nie tylko siebie, ale cały region i wschodnią flankę. Polska zyskuje miejsce przy stole, a jej udział spotyka się z wyraźnym poparciem Finlandii, Szwecji i Danii.

Europejski zespół tworzyć będzie pięć państw: Polska, Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, a także przedstawiciele Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Łącznie siedem osób. Nie będzie jednego specjalnego wysłannika. Grupa ma działać w ścisłej koordynacji z NATO i wypracowywać wspólne stanowisko Europy. Taką decyzję podjęli unijni przywódcy podczas spotkania w Dublinie.

Grupa E5 (Ilustracja: Mateusz Krymski) / PAP

Finlandia: Polska rozumie Rosję

Premier Finlandii Petteri Orpo już wcześniej pozytywnie ocenił udział Polski w tym formacie. To szczególnie dobra wiadomość, że w tej grupie jest Polska. To kraj wschodniej flanki, który rozumie nasze środowisko bezpieczeństwa i rozumie Rosję – podkreślił.

Szwecja: Polska może reprezentować także nasze stanowisko

Jeszcze mocniej o roli Warszawy powiedziała dzisiaj szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard. Zapowiedziała ścisłą koordynację z Polską i Niemcami. Oba kraje są nam bliskie geograficznie i politycznie, a także, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Będziemy z nimi bardzo ściśle koordynować działania i uważamy, że mogą one dobrze reprezentować również nasze stanowisko – stwierdziła.

Dania: Polska jest bardziej narażona na zagrożenia ze strony Rosji

Pozytywnie rozszerzenie formatu o Polskę ocenił także szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen. Uważam, że rozsądne jest rozszerzenie tego formatu o duży, silny kraj, jakim jest Polska, która jest znacznie bardziej narażona na zagrożenia ze strony Rosji niż inne państwa europejskie – zaznaczył.

I dodał: „Najważniejsze jest to, co Europa wnosi do rozmów, a nie to, kto zasiada przy stole”.

Nie wszystkie kraje przekonane do formatu

Nie wszystkie państwa są jednak w pełni przekonane do przyjętego rozwiązania. Bułgaria wolałaby, aby Europę reprezentowały przede wszystkim instytucje unijne. Domaga się jasnego mandatu uzgodnionego przez państwa członkowskie i regularnego informowania wszystkich krajów o przebiegu rozmów.

Podobne zastrzeżenia zgłasza Litwa. Jej szef dyplomacji Kestutis Budrys podkreśla, że Europa musi mówić jednym głosem, a nie przedstawiać przy stole 27 różnych stanowisk. Wilno opowiadało się za silniejszą reprezentacją instytucji unijnych, w tym szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Budrys zaznaczył, że państwa członkowskie muszą mieć wpływ na uzgadnianie wspólnego mandatu, a nie być jedynie informowane o ustaleniach po fakcie.

Litwa jasno mówi o tym, na co się nie zgodzi w przypadku negocjacji z Rosją Litwa nie zgodzi się na żadne ustalenia dotyczące przyszłego systemu bezpieczeństwa w Europie, które pozwalałyby Rosji decydować o skali obecności wojsk NATO w regionie. Takie stanowisko przedstawił we wtorek litewski minister spraw zagranicznych…

Kaja Kallas odsunięta na bok

Kaja Kallas została w tym układzie odsunięta na bok. Zamiast jednej przedstawicielki unijnej dyplomacji o Europie mają mówić przede wszystkim przedstawiciele pięciu państw oraz szefowie unijnych instytucji.

Nie wiadomo jednak, czy Rosja w ogóle chce rozmawiać o pokoju. Ministrowie spraw zagranicznych kilku krajów podkreślali, że Unia powinna teraz przede wszystkim zwiększać wsparcie finansowe i wojskowe dla Ukrainy. Zaznaczali, że rozmowy mogą rozpocząć się dopiero po zawieszeniu broni w prowadzonej przez Rosję wojnie i pod warunkiem że Moskwa poczyni znaczące ustępstwa.