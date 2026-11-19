Anonimowe źródło w japońskim rządzie przekazało agencji Kyodo, że do trwającej pół godziny wymiany zdań doszło w czasie oficjalnej kolacji wydanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga z okazji rozpoczęcia szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).
Oprócz poruszenia kwestii zatrzymanego w październiku w Rosji korespondenta japońskiego dziennika „Hokkaido Shimbun” pod zarzutem szpiegostwa, Sanae Takaichi miała także wezwać Władimira Putina do wycofania decyzji o przejęciu przez Kreml w listopadzie lokalnych oddziałów japońskiej firmy Japan Tobacco.
Kyodo zwróciła uwagę, że rosyjskie media, cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, podały, iż do spotkania przywódców Japonii i Rosji nie doszło.
Relacje Japonii z Rosją są fatalne
Relacje Tokio z Moskwą pogorszyły się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć, m.in. po wizycie Władimira Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kuryli.
Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.
W tym tygodniu Tokio poinformowało także o naruszeniu japońskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjskie samoloty.