RMF24

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Premier Japonii Sanae Takaichi miała wezwać Władimira Putina do natychmiastowego uwolnienia japońskiego dziennikarza, zatrzymanego w Rosji pod zarzutem szpiegostwa. Według agencji Kyodo rozmowa odbyła się w kuluarach szczytu APEC w chińskim Shenzhen, choć Kreml twierdzi, że do spotkania przywódców nie doszło.

Anonimowe źródło w japońskim rządzie przekazało agencji Kyodo, że do trwającej pół godziny wymiany zdań doszło w czasie oficjalnej kolacji wydanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga z okazji rozpoczęcia szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Oprócz poruszenia kwestii zatrzymanego w październiku w Rosji korespondenta japońskiego dziennika „Hokkaido Shimbun” pod zarzutem szpiegostwa, Sanae Takaichi miała także wezwać Władimira Putina do wycofania decyzji o przejęciu przez Kreml w listopadzie lokalnych oddziałów japońskiej firmy Japan Tobacco.

Kyodo zwróciła uwagę, że rosyjskie media, cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, podały, iż do spotkania przywódców Japonii i Rosji nie doszło.

Relacje Japonii z Rosją są fatalne

Relacje Tokio z Moskwą pogorszyły się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć, m.in. po wizycie Władimira Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kuryli.

Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.

W tym tygodniu Tokio poinformowało także o naruszeniu japońskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjskie samoloty.