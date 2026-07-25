Polak w najwyższym sądzie Watykanu. Papież zdecydował ws. duchownego z Sandomierza

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Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej – najważniejszego organu sądowniczego w Kościele katolickim. Sprawuje on nadzór nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości.

W sobotę Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski poinformowało o nominacji biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na członka Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. To najwyższy organ jurysdykcyjny w Kościele katolickim, który nadzoruje kościelny wymiar sprawiedliwości na całym świecie. Trybunał rozpatruje m.in. odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez dykasterie rzymskie oraz biskupów diecezjalnych.

Kim jest bp Nitkiewicz?

Biskup Krzysztof Nitkiewicz może pochwalić się bogatym dorobkiem naukowym i wieloletnią służbą na rzecz Stolicy Apostolskiej. Ukończył studia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora. Przez blisko dwadzieścia lat związany był z watykańskimi instytucjami, pełniąc m.in. funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Bp Krzysztof Nitkiewicz w 2020 roku (fot. Rafał Guz) / PAP

Obecnie bp Nitkiewicz jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym. Od 2009 roku pełni funkcję ordynariusza diecezji sandomierskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski zasiada w Radzie Prawnej oraz Zespole ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Czym zajmuje się Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej?

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej to najważniejszy sąd w Kościele katolickim. Do jego kompetencji należy nadzór nad funkcjonowaniem trybunałów kościelnych na całym świecie oraz rozpatrywanie skarg na naruszenia procedur prawnych.

Trybunał rozstrzyga także spory administracyjne i jurysdykcyjne, w tym kwestie dotyczące właściwości sądów oraz spory kompetencyjne pomiędzy organami kościelnymi.