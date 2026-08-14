Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Dramat w turystycznym kurorcie

RMF24

Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji – poinformował w piątek rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital.

Pożar w Chorwacji. Polacy wśród poszkodowanych

Pożar wybuchł w czwartek wieczorem w miejscowości Lokva Rogoznica w Chorwacji. W piątek ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Jak informowały lokalne media, ponad tysiąc osób zostało ewakuowanych. W nocy z czwartku na piątek z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków.

Zniszczenia w wyniku pożaru w okolicy kurortu Omisz/fot. STRINGER / PAP/EPA

„Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital” – przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak dodał, polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju.

„Apelujemy do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz” – wskazał Wewiór.

Pożar w okolicy kurortu Omisz/fot. STRINGER / PAP/EPA

„Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie”

Reporterka RMF FM rozmawiała wcześniej z Polakami, którzy uciekli przed ogniem.

Widzieliśmy dym, rozpowszechniał się w inną stronę, więc myśleliśmy, że jeszcze jest czas... Ale impulsem dla nas było to, jak zobaczyliśmy, że w całej wiosce zgasły światła – mówiła pani Iwona.

My mieszkaliśmy tak jakby w piątej alejce, a część rodziny mieszkała w pierwszej alejce i tamta część rodziny, która mieszkała bliżej tego pożaru, do nas zadzwoniła i przekazała: „Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie”. I taką podjęliśmy decyzję. W ciągu jednej sekundy zaczęliśmy uciekać, pozostawiając wszystkie rzeczy w tych apartamentach. I tak naprawdę dotąd nie wiemy, czy one pozostały w całości, czy nie, bo nie mamy nawet żadnej informacji od właścicieli – relacjonował pan Witold w rozmowie z dziennikarką RMF FM.

Pani Iwona i pan Witold schronienie znaleźli w centrum pomocy w Spilcie.

Zniszczenia w wyniku pożaru w okolicy kurortu Omisz/fot. STRINGER / PAP/EPA

Trudna sytuacja w Chorwacji

Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 st. C. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie, około 30 km od Lokvy Rogoznicy.

Według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej (HVZ) od początku roku odnotowano około 3900 pożarów lasów, które zniszczyły prawie 10 000 hektarów. Stanowi to wzrost o 75 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 r.