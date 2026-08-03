Polacy ofiarami wypadku na autostradzie. Tragedia w Czechach

RMF24

Trzy osoby z Polski zginęły w weekend w wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach. Jak informuje lokalna policja, to dwie kobiety oraz chłopiec.

Wypadek miał miejsce w nocy z piątku na sobotę. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni.

Kierowca kolejnego pojazdu, widząc zdarzenie, wyminął samochód z Polski i zatrzymał się chcąc zaoferować pomoc. Następnie w oba pojazdy uderzył trzeci – przekazał rzecznik policji z województwa południowo-czeskiego Pavel Szvab.

Dwie kobiety zginęły na miejscu. Dwóch chłopców trafiło do szpitala. Życia jednego z nich nie udało się uratować.

Będą potrzebne ekspertyzy specjalistów od ruchu drogowego i lekarzy - ocenił Pavel Szvab. Jego zdaniem badanie okoliczności wypadku może potrwać kilka miesięcy. Wyjaśnić trzeba m.in. kwestię oświetlenia pojazdów i ich widoczności.

Rzecznik policji nie potrafił powiedzieć, czy w tym miejscu jezdnia była odgrodzona od okolicy.