„Pokażemy go na ulicach”. Iran odpowiada na spekulacje o Chameneim

Według Korejsziego materiały mają zostać udostępnione w przyszłości i mają odpowiedzieć na pojawiające się pytania dotyczące zdrowia oraz aktywności przywódcy.
Korejszi stwierdził, że publikacja nagrań ma po raz kolejny „przynieść hańbę wrogom i przeciwnikom narodu irańskiego”. Jego wypowiedź została odebrana jako próba przeciwdziałania spekulacjom związanym z tym, że Modżtaba Chamenei od wielu miesięcy nie pojawia się publicznie.
Tymczasem irańska agencja Mehr News opublikowała nagranie, na którym widać Chemeneiego w dobrej formie. Nie podano jednak, kiedy powstało.
Irańskie media państwowe poinformowały w niedzielę, że pod koniec lipca Chamenei spotkał się z prezydentem Masudem Pezeszkianem. Do rozmowy miało dojść w okresie rozpoczynającym trzeci rok urzędowania prezydenta. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim spraw wojskowych oraz sytuacji gospodarczej Iranu.
W ostatnich tygodniach Pezeszkian przekazywał sprzeczne informacje na temat swoich kontaktów z najwyższym przywódcą. 21 lipca mówił, że jego kontakty z Chameneim „zwiększają się z każdym dniem”. Na początku sierpnia przyznał jednak, że komunikowanie się z najwyższym przywódcą jest „bardzo trudne”.
W maju irańskie media państwowe informowały z kolei o wielogodzinnym spotkaniu Pezeszkiana z Chameneim. Miało to być wówczas pierwsze publicznie odnotowane spotkanie obu polityków od czasu objęcia przez Chameneiego najwyższego stanowiska w państwie.
Modżtaba Chamenei przejął stanowisko po swoim ojcu, Alim Chameneim, który zginął w ataku z 28 lutego, pierwszego dnia wojny USA i Izraela z Iranem. Modżtaba miał zostać w tym ataku poważnie ranny.
Reuters wskazuje, że także przed objęciem przywództwa, rzadko pokazywał się publicznie.