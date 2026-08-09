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„Pokażemy go na ulicach”. Iran odpowiada na spekulacje o Chameneim

Autor: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (15:04)

Irańskie władze zapowiadają publikację nagrań, które mają pokazywać najwyższego przywódcę Iranu Modżtabę Chameneiego podczas spotkań z mieszkańcami, na ulicach oraz w rozmowach z dowódcami sił zbrojnych. O planach poinformował w niedzielę zastępca dowódcy paramilitarnej organizacji Basidż Kasem Korejszi – pisze Reuters.

„Pokażemy go na ulicach”. Iran odpowiada na spekulacje o Chameneim
Iran zapowiada publikację nagrań z Modżtabą Chameneim. Chce uciszyć spekulacje (Zdjęcie ilustracyjne) /AFP/East News

Według Korejsziego materiały mają zostać udostępnione w przyszłości i mają odpowiedzieć na pojawiające się pytania dotyczące zdrowia oraz aktywności przywódcy.

Korejszi stwierdził, że publikacja nagrań ma po raz kolejny „przynieść hańbę wrogom i przeciwnikom narodu irańskiego”. Jego wypowiedź została odebrana jako próba przeciwdziałania spekulacjom związanym z tym, że Modżtaba Chamenei od wielu miesięcy nie pojawia się publicznie.

Tymczasem irańska agencja Mehr News opublikowała nagranie, na którym widać Chemeneiego w dobrej formie. Nie podano jednak, kiedy powstało.

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Irańskie media państwowe poinformowały w niedzielę, że pod koniec lipca Chamenei spotkał się z prezydentem Masudem Pezeszkianem. Do rozmowy miało dojść w okresie rozpoczynającym trzeci rok urzędowania prezydenta. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim spraw wojskowych oraz sytuacji gospodarczej Iranu.

W ostatnich tygodniach Pezeszkian przekazywał sprzeczne informacje na temat swoich kontaktów z najwyższym przywódcą. 21 lipca mówił, że jego kontakty z Chameneim „zwiększają się z każdym dniem”. Na początku sierpnia przyznał jednak, że komunikowanie się z najwyższym przywódcą jest „bardzo trudne”.

W maju irańskie media państwowe informowały z kolei o wielogodzinnym spotkaniu Pezeszkiana z Chameneim. Miało to być wówczas pierwsze publicznie odnotowane spotkanie obu polityków od czasu objęcia przez Chameneiego najwyższego stanowiska w państwie.

Modżtaba Chamenei przejął stanowisko po swoim ojcu, Alim Chameneim, który zginął w ataku z 28 lutego, pierwszego dnia wojny USA i Izraela z Iranem. Modżtaba miał zostać w tym ataku poważnie ranny.

Reuters wskazuje, że także przed objęciem przywództwa, rzadko pokazywał się publicznie.


Źródło: RMF24
Tagi: Iran
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