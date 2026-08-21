Pokazał puste plaże na Bali, „rzucił” kilka słów. Turysta skazany za złamanie Dnia Ciszy

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Rok bezwzględnego więzienia – to wyrok sądu na Bali dla 26-letniego turysty ze Szwajcarii, który złamał surowe zasady świętego Dnia Ciszy (Nyepi). Mężczyzna nagrał wulgarny film na pustej plaży i opublikował go w sieci, wywołując oburzenie mieszkańców wyspy. Ten drastyczny wyrok to kolejny sygnał, że władze Bali kończą z tolerancją dla obcokrajowców lekceważących lokalne tradycje.

Wystarczyło jedno nagranie. Wszystko zaczęło się od wideo w sieci

Do incydentu doszło podczas obchodów Nyepi, znanego również jako Dzień Ciszy, który w tym roku przypadł 19 marca. W tym szczególnym czasie cała wyspa Bali pogrąża się w absolutnej ciszy – mieszkańcy pozostają w domach, nie hałasują, nawet lotnisko zostaje zamknięte.

Zakazy te dotyczą wszystkich, niezależnie od wyznania czy narodowości, włącznie z odwiedzającymi wyspę turystami.

26-letni turysta ze Szwajcarii złamał te surowe zasady, nagrywając film na pustej plaży i publikując go w mediach społecznościowych. W usuniętym już wideo określił sytuację jako „szaloną”, używając przy tym wulgaryzmów. Nagranie szybko obiegło internet, wywołując falę krytyki i oburzenia wśród Balijczyków, dla których Nyepi ma głębokie znaczenie duchowe.

„Nie miałem zamiaru nikogo urazić”. Spóźnione przeprosiny turysty

Szwajcar został aresztowany jeszcze w marcu. Sąd nie miał wątpliwości co do winy turysty. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że jego zachowanie „obraziło Balijczyków, zraniło ich wiarę i wywołało publiczne oburzenie”.

26-latek podczas procesu wyraził skruchę i zapewniał, że nie miał zamiaru nikogo urazić. Mimo przeprosin sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności.

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Absolutna cisza i ciemność. Tradycja, która obowiązuje każdego

Nyepi to jedno z najważniejszych świąt na Bali, obchodzone przez hinduską społeczność wyspy. W tym dniu życie publiczne zamiera – zamknięte są sklepy, restauracje, a nawet lotnisko. Mieszkańcy przygotowują się do święta, robiąc wcześniej zapasy żywności, by móc pozostać w domach i oddać się kontemplacji. Nawet korzystanie z elektryczności czy światła jest ograniczane do minimum. To czas refleksji, ciszy i modlitwy.

Tradycja Nyepi ma na celu oczyszczenie duchowe i symboliczne rozpoczęcie nowego roku według kalendarza balijskiego. Wyjątkowość tego dnia podkreśla fakt, że zasady obowiązują wszystkich – także przyjezdnych.

Władze Bali tracą cierpliwość. To już nie są pojedyncze przypadki

Bali odnotowuje rekordowy napływ turystów – w ubiegłym roku wyspę odwiedziło aż 7 milionów zagranicznych gości. Wzrost turystyki przynosi korzyści ekonomiczne, ale równocześnie prowadzi do napięć związanych z nieodpowiednim zachowaniem niektórych obcokrajowców.

To nie pierwszy przypadek, gdy turyści zostali ukarani za lekceważenie lokalnych tradycji. W przeszłości dochodziło już do zatrzymań lub deportacji za naruszanie zasad Nyepi oraz obraźliwe zachowania w miejscach kultu religijnego.