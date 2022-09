W Moskwie rozpoczęło się publiczne pożegnanie zmarłego Michaiła Gorbaczowa, ostatniego sekretarza generalnego KPZR i jedynego prezydenta ZSRR. Trumnę z jego ciałem wystawiono w sali kolumnowej moskiewskiego Domu Związków naprzeciwko Kremla.

Pogrzeb Michaiła Gorbaczowa / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Przed wejściem, jak podaje portal Meduza, oczekuje kolejka osób, które przybyły, by pożegnać ostatniego przywódcę ZSRR. Według Meduzy są tam tysiące osób.

Michaił Gorbaczow zmarł we wtorek wieczorem w wieku 91 lat.

Według informacji rodziny Gorbaczow zostanie pochowany na moskiewskim Cmentarzu Nowodiewiczym.

Kreml poinformował wcześniej, że prezydent Władimir Putin nie będzie uczestniczyć w pogrzebie. Według relacji mediów na pożegnanie Gorbaczowa przybył były prezydent Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa. Do Moskwy za to udał się premier Węgier by oddać hołd zmarłemu Michaiłowi Gorbaczowowi - poinformował w sobotę rano rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs.

Podczas ceremonii pożegnalnej wystawiono wartę honorową.

W sali kolumnowej Domu Związków żegnano wszystkich poprzednich przywódców ZSRR z wyjątkiem Nikity Chruszczowa.