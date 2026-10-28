Podwójne koperty zmienią wynik wyborów? Były ich setki tysięcy

RMF24

Podwójne koperty, zawierające nawet 650 tysięcy głosów, mogą znacząco zmienić podział mandatów w Knesecie po wtorkowych wyborach parlamentarnych w Izraelu. Wciąż nie ma ostatecznych i oficjalnych wyników głosowania.

Czym są podwójne koperty?

Centralna Komisja Wyborcza spodziewa się, że ostateczne, zweryfikowane wyniki będą gotowe w czwartek 29 października po południu - podał dziennik „Globes”.

Powodem przedłużającego się liczenia są tzw. podwójne koperty, umożliwiające głosowanie poza lokalem przypisanym do miejsca zamieszkania.

Korzystają z nich przede wszystkim żołnierze i rezerwiści, ale również m.in. pacjenci i personel szpitali, więźniowie, dyplomaci za granicą i marynarze.

Jak głosuje się w podwójnej kopercie?

W zwykłym głosowaniu wyborca umieszcza kartę z wybraną przez siebie partią w kopercie i wrzuca ją do urny. W systemie podwójnych kopert wkłada ją do drugiej koperty, na której zapisane są jego dane osobowe.

Koperty te trafiają do Centralnej Komisji Wyborczej, gdzie sprawdza się, czy dana osoba nie zagłosowała dwukrotnie. Po weryfikacji koperty zewnętrzne są usuwane, a wewnętrzne mieszane przed otwarciem, co zapewnia tajność głosowania.

Jak wyjaśnił „Globes”, liczba takich głosów znacząco wzrosła w ostatnich latach. W tegorocznych wyborach, ze względu na dużą liczbę zmobilizowanych rezerwistów, komisja spodziewa się rekordowych 650 tys. podwójnych kopert. Odpowiada to w przybliżeniu 15 mandatom w 120-osobowym Knesecie, dlatego ich przeliczenie może istotnie zmienić wyniki wyborów.

Netanjahu wzywa do utworzenia prawicowego rządu. Izrael czeka na ostateczne wyniki Po emocjonującej nocy wyborczej premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego partia Likud jest najsilniejsza w kraju i zaapelował o powołanie silnego, prawicowego rządu. Według wstępnych wyników żaden z bloków nie zdobył większości.

Netanjahu na razie wygrywa, ale...

Według izraelskich mediów po przeliczeniu 57,3 proc. głosów blok premiera Benjamina Netanjahu mógł liczyć na 55 mandatów, blok jego głównego rywala Gadiego Ajzenkota na 49, a partie arabskie na 16. Żaden z dwóch głównych bloków nie uzyskiwał więc większości 61 mandatów. Sondaże exit poll ogłoszone po głosowaniu dawały obu blokom po ok. 50 mandatów.

Nawet po ogłoszeniu wyników wyłonienie nowego rządu może potrwać wiele tygodni. Prezydent Icchak Hercog przeprowadzi konsultacje z partiami parlamentarnymi, a następnie powierzy misję utworzenia gabinetu politykowi, który jego zdaniem ma największe szanse na zdobycie większości. Wyznaczony kandydat będzie miał na to maksymalnie 42 dni.

Jeśli ani Netanjahu, ani Ajzenkot nie zdołają utworzyć rządu większościowego, możliwe będzie powołanie rządu mniejszościowego lub zawarcie porozumienia przewidującego rotację na stanowisku premiera.

Ajzenkot wzywa Netanjahu do odejścia. „Społeczeństwo zagłosowało za zmianą” Izrael po raz kolejny znalazł się w politycznym klinczu. Po wtorkowych wyborach parlamentarnych żaden z głównych bloków nie zdobył większości w Knesecie. Lider opozycji, Gadi Ajzenkot, otwarcie wezwał premiera Benjamina Netanjahu do wycofania się z…

Państwa arabskie języczkiem u wagi

Negocjacje komplikuje stosunek obu bloków do partii arabskich. Przed wyborami Netanjahu wykluczał współpracę z nimi, a Ajzenkot również odrzucił możliwość utworzenia z nimi koalicji.

Jeżeli nie uda się zbudować większości, konieczne mogą być kolejne wybory, nawet na początku przyszłego roku. Podobny impas doprowadził do pięciu głosowań w latach 2019–2022.

Przedłużające się negocjacje mogą sprzyjać Netanjahu, który jako urzędujący premier pozostałby na stanowisku do czasu powołania nowego rządu, nawet gdyby oznaczało to kolejne miesiące politycznego impasu.

Zgodnie z prawem termin publikacji oficjalnych wyników upływa 4 listopada, osiem dni po wyborach.