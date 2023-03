Poruszanie się po zatłoczonych kurortach, muzeach, restauracjach i innych popularnych miejscach w sezonie może odebrać przyjemność i radość z zasłużonego wypoczynku. Wakacje w tłumie mogą sprawić, że zatęsknisz za kanapą, spacerem po parku i grillem na działce. Jak zorganizować podróżowanie po Europie, by uniknąć tłumów? Co zrobić, by urlop nie kojarzył się ze staniem w kolejkach i rozczarowaniem? Oto 5 miejsc, w których nie zginiesz w tłumie.

Słowenia - wakacje w Alpach

Słowenia to cały czas nieodkryty turystycznie kraj, który bez wahania, można zaliczyć do najpiękniejszych na Starym Kontynencie. Jeżeli lubisz wędrować i napawać się magią przyrody, to jest to idealny kierunek wakacyjny dla Ciebie.

Alpy Julijskie i ich najwyższy szczyt Triglav to miejsce legendarne. Wystarczy wspomnieć, że znajduje się on w herbie i na fladze tego niewielkiego, bałkańskiego państwa.

Polecamy też przepiękną Dolinę Soczy, która jest doskonałym miejscem dla osób pragnących aktywnie spędzać czas. Dech w piersiach zapiera również widok ze szczytu Mala Mojstrowka, jak i z dużo wyższego i trudniejszego do zdobycia, Prisojnika. Fantastyczne widoki, tajemnicze jaskinie i bajkowe jeziora to tylko część słoweńskiego krajobrazu. Warto też odwiedzić Lublanę, która zniewala architekturą i klimatem. Niewielkie, około trzystutysięczne miasto jest nie tylko stolicą administracyjną, ale i kulturalną Słowenii.



Wakacje na wyspie czyli jakie są atrakcje w Irlandii?

Irlandia to wyspa, która zdecydowanie nie jest polecana miłośnikom opalania i delektowania się wakacyjnym słońcem. Jeżeli jednak lubisz zwiedzać, to zarówno Dublin, jak i mniejsze miasteczka i wsie wprawią Cię w zachwyt. Architektura i duża liczba zamków to niewątpliwe atuty wyspy.

Irlandia to kraj, który zachwyci również miłośników przyrody. Zielone przestrzenie, mnogość wysp i ocean gwarantują niezapomniane doznania. Przebywając trasę atlantycką (Wild Atlantic Way), możesz podziwiać najsłynniejsze miejsce widokowe w tym nadzwyczajnym kraju - Klify Moheru. Położone nad oceanem pasmo ciągnie się przez kilkanaście kilometrów i dostarcza niewyobrażalnych wrażeń.



Co warto zobaczyć w Belgii?

Belgia, czyli nieoczywista wakacyjna destynacja. To niewielkie, kojarzące się z siedzibą władz Unii Europejskiej państwo, to raj dla miłośników kultury, architektury i historii. Jeżeli szukasz alternatywy dla chodzenia po górach i leżenia na nadmorskiej plaży to Belgia będzie doskonałym kierunkiem.

Zacznij od Brugii. Położone w północno-zachodniej części kraju miasto nazywane jest flamandzką Wenecją. Powszechnie uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miast Europy. Wizyta w Brugii to zetknięcie ze średniowieczną architekturą. Rynek i mnóstwo zabytków takich jak leżąca przy placu Burg Bazylika Świętej Krwi czy wieża dzwonnicza Beffroi z pewnością sprawią, że zapamiętasz to miejsce na długo. Po zmroku Brugia jest doskonałym miejscem na nastrojowe spacery we dwoje. Nawet jeżeli nie jesteś typem romantyka, zachwycisz się klimatem tutejszych uliczek i kamienic.

Podczas wakacji w Belgii nie możesz zapomnieć o odwiedzeniu Muzeum Czekolady w Antwerpii czy symbolu Brukseli - Manneken Pis.



Wyjazd na Słowację. Spacer w koronach drzew i inne atrakcje tuż za granicą

Słowacja oferuje wiele ciekawych możliwości bez konieczności przemierzania tysięcy kilometrów. Z Warszawy do Bratysławy jest niecałe 700 km. Tuż za granicą kryje się raj dla miłośników górskiej przyrody, jak również dla amatorów miejskich atrakcji.

Co możesz robić na Słowacji? Cieszyć się górskimi wyprawami, podziwiając zapierające niezapomniane widoki. Wszystkim miłośnikom aktywności i trekkingu, oprócz tatrzańskich szlaków, polecamy ścieżkę w koronach drzew Bachledka. Ponadto na Słowacji możesz odwiedzić niezliczoną ilość zamków, ruin i grodów takich jak Zamek Spiski czy Zamek Orawski. Połączenie atrakcji przyrodniczych i historycznych sprawia, że Słowacja jest doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek. To kraj, w którym nie sposób się nudzić.

Dla osób spragnionych dobrej kuchni, kultury i architektury wiele do zaoferowania ma Bratysława. Mimo że jest stolicą i największym miastem Słowacji, nie jest oblegana przez turystów. W swoim tempie zwiedzisz więc wszystko, co zaplanujesz.



Finlandia. Atrakcje na każdą porę roku

Finlandia, czyli najbardziej nietypowy sposób, na spędzenie urlopu w Europie. Ale czy w życiu chodzi o to, żeby zawsze płynąć z prądem? Daj szansę tej malowniczej krainie, która zachwyci Cię olbrzymią ilością wysp, jezior i milionami hektarów lasów. To raj dla miłośników dzikiej przyrody, którzy cenią sobie ciszę i spokój. Finowie są powściągliwi, ale przyjaźnie nastawieni do odwiedzających. Dobra komunikacja, informacja turystyczna i możliwość porozumiewania w języku angielskim sprawią, że mimo chłodu, poczujesz się ciepło przyjęty.

Krajobraz Finlandii zachwyca małymi, kolorowymi domkami z drewna i wąskimi uliczkami, dającymi niesamowicie urokliwy nastrój. Bajkowa kraina Muminków i Św. Mikołaja potrafi zauroczyć i chwycić za serce nawet największego mieszczucha. Jeśli zorganizujesz wyjazd podczas sezonu na zorzę polarną, masz szansę zobaczyć jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk świetlnych.



Jak przygotować się na podróżowanie po Europie? Kurs euro ma znaczenie, planując wakacje w Europie, nie zapomnij o zaopatrzeniu się we właściwą walutę. We wszystkich krajach, które są na naszej liście, możesz płacić w euro.

Przygotuj plan podróży po Europie i zwiedzaj bez tłumów, rozkoszując się niezapomnianymi widokami i korzystając z licznych atrakcji, jakie oferują europejskie kraje.