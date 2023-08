Służby specjalne w Szwecji podniosły poziom zagrożenia terrorystycznego z 3 do 4 stopnia w 5-stopniowej skali. Ma to miejsce po raz pierwszy od lat 2015-16 roku. Powodem są obawy przed odwetem ze strony muzułmanów za kilka akcji palenia Koranu w Sztokholmie.

Policyjny patrol przed budynkiem szwedzkiego parlamentu, Riksdagu / FREDRIK SANDBERG / PAP/EPA

Podnosimy poziom zagrożenia terrorystycznego ze stopnia trzeciego (podwyższonego) do czwartego (wysokiego) w pięcioskalowym alercie - poinformowały służby specjalne Säpo.

Według ich szefowej Charlotte von Essen podstawą decyzji jest "pogarszająca się sytuacja w kwestii bezpieczeństwa", nie zaś "pojedyncze zdarzenie".

W ostatnim czasie w Sztokholmie miało miejsce kilka akcji palenia Koranu, powodując krytykę państw muzułmańskich oraz organizacji islamistycznych. Doszło do ataków na szwedzkie ambasady w Libanie oraz Bagdadzie. W weekend groźby wobec Sztokholmu artykułowała Al-Kaida. Rząd Szwecji zaapelował do szwedzkich obywateli o zachowanie czujności.

Szefowa Säpo mówiła podczas konferencji prasowej, że zagrożenie nie dotyczy tylko samej stolicy Szwecji, Sztokholmu. Mimo to apelowała do Szwedów, by prowadzili normalne życie, zwracając przy tym uwagę na informacje przekazywane przez służby i nie ufali pogłoskom.

Podwyższenie poziomu alertu do stopnia czwartego ma miejsce po raz pierwszy od lat 2015-16 roku. W 2017 roku przeprowadzono atak terrorystyczny w centrum Sztokholmu. Sympatyzujący z Państwem Islamskim Uzbek wjechał ciężarówką w tłum na ulicy handlowej, zginęło pięć osób. Mężczyzna został skazany na dożywocie.