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Podejrzany przedmiot na torach w Bawarii. Wstrzymano ruch kolejowy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (13:00) Aktualizacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (13:55)

Ruch kolejowy w Treuchtlingen w Środkowej Frankonii na południu Niemiec został w czwartek wstrzymany po znalezieniu na torowisku podejrzanego przedmiotu. Po badaniach okaazło się, że obiekt nie zawiera materiałów wybuchowych.

Podejrzany przedmiot na torach w Bawarii. Wstrzymano ruch kolejowy
Zdj. ilustracyjne; fot. Benjamin Gerzen /Shutterstock

Podejrzany przedmiot zauważył technik na torowisku przy wjeździe na stację kolejową w Treuchtlingen - wynika z komunikatu policji.

Zespół saperski zbadał przedmiot i ustalił, że nie zawiera on materiałów wybuchowych i nie stanowi zagrożenia. Wcześniej prewencyjnie zarządzono ewakuację „dwóch-trzech” znajdujących się w pobliżu domów.

Służby apelowały, by nie zbliżać się do stacji kolejowej.

Niemniej jednak, śledztwo trwa dalej. Ruch pociągów w Treuchtlingen jest całkowicie wstrzymany, komunikację zastępczą zapewniają autobusy i taksówki.

Treuchtlingen leży w Bawarii, między Norymbergą a Ingolstadt. Miasto liczy około 13 tysięcy mieszkańców.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy tory kolejowe
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