Podejrzany o terroryzm zatrzymany na gdańskim lotnisku. Był poszukiwany notą Interpolu

Kim jest zatrzymany?
Mężczyzna przyleciał do Polski rejsowym samolotem z Larnaki na Cyprze. Podczas odprawy posługiwał się cypryjskim dokumentem dla uchodźcy.
Szybka i skuteczna weryfikacja tożsamości przez funkcjonariuszy ujawniła, że zatrzymany może być osobą niebezpieczną, a jego obecność w Polsce mogła stanowić poważne zagrożenie.
Z uwagi na ryzyko ucieczki, służby zastosowały szczególne środki ostrożności podczas zatrzymania.
Czerwona nota Interpolu i zarzuty
Z wpisu w bazie Interpolu wynika, że zatrzymania 35-latka domagała się Turcja. Tamtejsze władze chcą postawić mu zarzuty związane z działalnością w organizacji terrorystycznej oraz udziałem w aktach terroru.
Mężczyzna był ścigany na podstawie tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego nakazu aresztowania wydawanego przez Interpol w najpoważniejszych sprawach.
Co dalej z zatrzymanym?
Po zakończeniu czynności procesowych na lotnisku, zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Tam zapadną dalsze decyzje dotyczące jego losu, w tym ewentualnej ekstradycji do Turcji.
Sprawa jest rozwojowa, a służby nie wykluczają kolejnych działań w związku z zatrzymaniem.