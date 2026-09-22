Podejrzany o terroryzm zatrzymany na gdańskim lotnisku. Był poszukiwany notą Interpolu

RMF24

Nocna akcja straży granicznej na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego obywatela Turcji, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przynależność do grupy terrorystycznej oraz udział w aktach terroru. Informację o zatrzymaniu potwierdził Morski Oddział Straży Granicznej.

Kim jest zatrzymany?

Mężczyzna przyleciał do Polski rejsowym samolotem z Larnaki na Cyprze. Podczas odprawy posługiwał się cypryjskim dokumentem dla uchodźcy.

Szybka i skuteczna weryfikacja tożsamości przez funkcjonariuszy ujawniła, że zatrzymany może być osobą niebezpieczną, a jego obecność w Polsce mogła stanowić poważne zagrożenie.

Z uwagi na ryzyko ucieczki, służby zastosowały szczególne środki ostrożności podczas zatrzymania.

Czerwona nota Interpolu i zarzuty

Z wpisu w bazie Interpolu wynika, że zatrzymania 35-latka domagała się Turcja. Tamtejsze władze chcą postawić mu zarzuty związane z działalnością w organizacji terrorystycznej oraz udziałem w aktach terroru.

Mężczyzna był ścigany na podstawie tzw. czerwonej noty, czyli międzynarodowego nakazu aresztowania wydawanego przez Interpol w najpoważniejszych sprawach.

Co dalej z zatrzymanym?

Po zakończeniu czynności procesowych na lotnisku, zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Tam zapadną dalsze decyzje dotyczące jego losu, w tym ewentualnej ekstradycji do Turcji.

Sprawa jest rozwojowa, a służby nie wykluczają kolejnych działań w związku z zatrzymaniem.