Podejrzana aktywność dronów nad brytyjską bazą RAF Lakenheath

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Personel amerykańskich sił powietrznych zareagował na „podejrzaną, nieuprawnioną aktywność dronów” w pobliżu bazy RAF Lakenheath we wschodniej Anglii. Jak podało US Air Force, w zdarzeniu nie ucierpieli ludzie, samoloty ani infrastruktura. Sytuacja została opanowana.

Do incydentu doszło w piątek wieczorem. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że na zgłoszenia o aktywności nieuprawnionego drona zareagowali funkcjonariusze ochrony amerykańskich sił powietrznych.

„Sytuacja została rozwiązana. Ściśle współpracujemy z amerykańskimi partnerami, aby ustalić fakty. Dalsze informacje zostaną przekazane we właściwym czasie” – poinformował rzecznik resortu obrony w oświadczeniu przesłanym e-mailem.

Doniesienie o dronach pojawia się po innych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem wokół obiektów wojskowych w Wielkiej Brytanii.

W ostatnich tygodniach USA wycofały z Wielkiej Brytanii bombowce, które były wcześniej używane w atakach na Iran. Z kolei duże samoloty tankowania powietrznego zostały przeniesione z brytyjskich baz do Niemiec.

Śledztwo po zdarzeniu przy RAF Fairford

Bombowce opuściły bazę RAF Fairford po incydencie z 27 września, gdy grupa mężczyzn w białych furgonetkach miała zbliżyć się do terenu obiektu w nocy.

Dwóm mężczyznom postawiono w ubiegłym miesiącu zarzuty w związku z tą sprawą. Prokuratura twierdzi, że jeden z nich próbował pomagać irańskiemu wywiadowi na terytorium Wielkiej Brytanii.

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował w tym tygodniu, że członek wspieranej przez Iran grupy miał planować atak na bazę RAF Fairford, gdy przebywał w areszcie w USA w związku z zarzutami karnymi.

W październiku szef brytyjskiego kontrwywiadu MI5 ostrzegał, że Iran nasilił próby atakowania trudniejszych, lepiej chronionych celów, w tym obiektów wojskowych w Wielkiej Brytanii.

Władze Iranu odrzuciły oskarżenia o udział w zdarzeniu w Fairford oraz o inne wrogie działania na terytorium Wielkiej Brytanii.