Podatek od śniegu i opłata za nocny ślub. Zdecydowali w sprawie starych przepisów

Jak zaznaczyła włoska agencja informacyjna ADNKronos, wielką operację anulowania dekretów i innych rozporządzeń z czasów przed republiką, w tym z okresu faszyzmu, przeprowadziła ministra do spraw reform i uproszczenia przepisów prawa Maria Elisabetta Alberti Casellati. W ten sposób, dodano, uporała się z „prawdziwą włoską archeologią legislacyjną”.
Co z tymi gołębiami?
Nie brakowało tam prawdziwych osobliwości i zdumiewających przepisów, uchwalonych na szczeblu lokalnym i krajowym. Nie były one stosowane od dekad, ale wciąż figurowały w kodeksach i rozporządzeniach, a niektóre trzeba było wcześniej modyfikować.
Podkreślono, że w epoce satelitów intrygują i wywołują uśmiech uchylone dopiero w 2023 roku przepisy dotyczące wykorzystania gołębi pocztowych. W dawnych czasach uważano, że miały one strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i niekiedy nagradzano je jako prawdziwych bohaterów wojennych. Anulowany trzy lata temu dekret królewski regulował kwestie własności tych ptaków i ich szkolenia, aby zapobiec ich wykorzystywaniu jako narzędzi szpiegowskich.
Monopol bananowy
Do 2023 roku obowiązywał dekret z czasów faszyzmu o utworzeniu Królewskiego Przedsiębiorstwa Monopolu Bananowego pod kontrolą Ministerstwa ds. Kolonii, aby zarządzać importem i sprzedażą tych owoców. Dekret ten pozostawał formalnie w mocy, obciążając system biurokratyczny.
W ramach wielkiego planu uproszczenia przepisów usunięto regulamin dotyczący „konfiskaty czworonogów i pojazdów na rzecz Królewskiej Armii i Królewskiej Marynarki Wojennej”.
Podatek od śniegu
Wśród prawdziwych „perełek” zespół ministry uchylił wprowadzony w gminie Cerignola w Apulii podatek od śniegu. Tam pada on rzadko i dlatego często sprowadzano go z pobliskich terenów górskich.
Gmina uzyskała królewskie zezwolenie na opodatkowanie go, co pozwoliło na uregulowanie formalnego zamówienia publicznego na sprzedaż lodu w miesiącach letnich w czasach, gdy nie było lodówek.
W mieście Lukka od kilku lat nie obowiązuje już dodatkowa opłata gminna za zawarcie małżeństwa nocą.