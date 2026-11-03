Podatek od śniegu i opłata za nocny ślub. Zdecydowali w sprawie starych przepisów

RMF24

Włoskie władze przeprowadzają czystkę w przepisach. W ostatnim czasie anulowano 30 tysięcy praw z czasów monarchii. Rząd Giorgii Meloni uchylił między innymi podatek od śniegu, opłatę za ślub nocą i dekret w sprawie konfiskaty czworonogów dla potrzeb armii.

Jak zaznaczyła włoska agencja informacyjna ADNKronos, wielką operację anulowania dekretów i innych rozporządzeń z czasów przed republiką, w tym z okresu faszyzmu, przeprowadziła ministra do spraw reform i uproszczenia przepisów prawa Maria Elisabetta Alberti Casellati. W ten sposób, dodano, uporała się z „prawdziwą włoską archeologią legislacyjną”.

Co z tymi gołębiami?

Nie brakowało tam prawdziwych osobliwości i zdumiewających przepisów, uchwalonych na szczeblu lokalnym i krajowym. Nie były one stosowane od dekad, ale wciąż figurowały w kodeksach i rozporządzeniach, a niektóre trzeba było wcześniej modyfikować.

Podkreślono, że w epoce satelitów intrygują i wywołują uśmiech uchylone dopiero w 2023 roku przepisy dotyczące wykorzystania gołębi pocztowych. W dawnych czasach uważano, że miały one strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i niekiedy nagradzano je jako prawdziwych bohaterów wojennych. Anulowany trzy lata temu dekret królewski regulował kwestie własności tych ptaków i ich szkolenia, aby zapobiec ich wykorzystywaniu jako narzędzi szpiegowskich.

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Monopol bananowy

Do 2023 roku obowiązywał dekret z czasów faszyzmu o utworzeniu Królewskiego Przedsiębiorstwa Monopolu Bananowego pod kontrolą Ministerstwa ds. Kolonii, aby zarządzać importem i sprzedażą tych owoców. Dekret ten pozostawał formalnie w mocy, obciążając system biurokratyczny.

W ramach wielkiego planu uproszczenia przepisów usunięto regulamin dotyczący „konfiskaty czworonogów i pojazdów na rzecz Królewskiej Armii i Królewskiej Marynarki Wojennej”.

Podatek od śniegu

Wśród prawdziwych „perełek” zespół ministry uchylił wprowadzony w gminie Cerignola w Apulii podatek od śniegu. Tam pada on rzadko i dlatego często sprowadzano go z pobliskich terenów górskich.

Gmina uzyskała królewskie zezwolenie na opodatkowanie go, co pozwoliło na uregulowanie formalnego zamówienia publicznego na sprzedaż lodu w miesiącach letnich w czasach, gdy nie było lodówek.

W mieście Lukka od kilku lat nie obowiązuje już dodatkowa opłata gminna za zawarcie małżeństwa nocą.