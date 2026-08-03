Pociski dla USA i sojuszników. Pentagon podpisuje wielomiardowe umowy z koncernami

RMF24

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zawarł porozumienia z koncernami zbrojeniowymi Lockheed Martin i Northrop Grumman, które mają wyraźnie zwiększyć możliwości produkcji elementów amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. Mowa o systemach THAAD i Patriot, których zapasy zostały znacząco wyczerpane przez wojnę na Bliskim Wschodzie.

Umowy ramowe mają zapewnić dostawcom długoterminowe zamówienia, umożliwiające inwestycje w wyposażenie fabryk, rozbudowę zakładów i zwiększenie zatrudnienia. Pentagon nie podał harmonogramu ani pełnej wartości wszystkich kontraktów.

Northrop Grumman poinformował jednak, że zawarte przez niego umowy opiewają łącznie na 3 mld dolarów. Z tej kwoty 2 mld dolarów ma zostać przeznaczone na dostawy silników rakietowych i urządzeń zabezpieczających, a 1 mld dolarów - na zwiększenie dostaw komponentów dla systemów obrony powietrznej THAAD.

Więcej rakiet dla USA i sojuszników

W ramach programu PAC-3 Northrop Grumman chce zwiększyć produkcję silników rakietowych na paliwo stałe w zakładzie Allegany Ballistics Laboratory w Wirginii Zachodniej. Firma podaje, że od 2021 r. podwoiła tam zdolności produkcyjne, a do 2027 r. zamierza je potroić.

Ma to wesprzeć plan amerykańskiej armii, zakładający zwiększenie rocznej produkcji pocisków PAC-3 MSE z około 600 sztuk do kilku tysięcy. Pociski przechwytujące mają trafiać zarówno do amerykańskich sił zbrojnych, jak i państw sojuszniczych.

Pentagon wskazuje, że pozyskanie drugiego dostawcy silników rakietowych ograniczy ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz zwiększy konkurencję między producentami.

THAAD z większymi dostawami komponentów

Northrop Grumman ma również zwiększyć miesięczne dostawy części konstrukcyjnych dla pocisków przechwytujących THAAD, w tym elementów korpusu, tylnych przegród oraz zespołów osłon termicznych. Koncern dostarcza komponenty do tego systemu od 2002 roku.

THAAD jest systemem przeznaczonym do przechwytywania i niszczenia pocisków balistycznych w najniższej części egzosfery - na początku ostatniej, terminalnej fazy ich lotu. Z kolei PAC-3 to pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, służące do niszczenia wrogich samolotów, pocisków manewrujących oraz pocisków balistycznych.