Pociąg z Borisem Johnsonem zatrzymany w pobliżu granicy z Polską

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Według niemieckiego magazynu „Der Spiegel”, pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Günter Sautter, doradca ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, został nad ranem zatrzymany i częściowo ewakuowany. Powodem był rosyjski atak dronowy w zachodniej części Ukrainy, w wyniku którego trafiony został m.in. pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa.

Boris Johnson z wizytą w Kijowie, fotografia z czerwca 2022 roku (fot. STR)

Boris Johnson z wizytą w Kijowie, fotografia z czerwca 2022 roku (fot. STR) / AFP/East News

W niedzielę nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 km od granicy z Polską, drugi 5 km.

Dron - jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - uderzył m.in. w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Z pierwszych informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało, że dron spadł ok. 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Dron uderzył w pociąg z Kijów-Warszawa

Bezzałogowiec uderzył też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Według ukraińskich kolei państwowych (Ukrzaliznycia), cytowanych przez agencję Ukrinform, w ataku nikt nie ucierpiał.

Ukraiński przewoźnik informuje o ataku na pociąg przy granicy. Kierwiński potwierdza: Rosja to wróg wolnego świata Rosyjski bezzałogowiec uderzył w niedzielę w lokomotywę pociągu pasażerskiego, który w chwili ataku znajdował się w odległości 2 km od granicy z Polską - przekazały ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia). Dziennikarze RMF FM kontaktowali się w…

PKP Intercity podkreśliło, że atak miał miejsce na terytorium Ukrainy, przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika. Spółka podała, że pociągiem podróżowało 206 osób, a wśród pasażerów nie było obywateli Polski. Pociąg został przyjęty przez PKP Intercity od kolei ukraińskich z opóźnieniem ok. 370 minut.

Pociąg specjalny z Johnsonem zatrzymany

Jak podał w niedzielę niemiecki „Der Spiegel”, w niebezpieczeństwie znalazł się również pociąg specjalny, którym podróżowali Günter Sautter, doradca ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Obaj przebywali wcześniej w Kijowie na rozmowach na temat ewentualnych negocjacji pokojowych. Wzięli udział w konferencji bezpieczeństwa YES w sobotę.

Wyczarterowanym pociągiem mieli podróżować – według „Der Spiegla” – także doradcy ds. bezpieczeństwa z innych europejskich rządów, członkowie niemieckiego Bundestagu, dyplomaci i naukowcy.

Około godziny 5:00 rano pociąg zatrzymał się w pobliżu granicy z Polską; z powodu ataków dronów w rejonie przygranicznym część pociągu została ewakuowana – pisze „Der Spiegel”.

Konduktorzy obudzili pasażerów i przygotowali ich do ewakuacji. Alarm został odwołany krótko potem.

Były premier Szwecji Carl Bildt, który podróżował pociągiem specjalnym, potwierdził tę informację.

„Rosja igra z ogniem tuż przy granicy UE i NATO”

Robin Wagener, poseł partii Zielonych do Bundestagu, również znajdował się na pokładzie specjalnego pociągu.

Te ataki dronów to ślepy terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej i niebezpieczna eskalacja wojny Putina – powiedział Wagener „Spieglowi”.

Parlamentarzysta postrzega ataki jako prowokację wymierzoną w zwolenników Ukrainy. Rosja staje się coraz bardziej pozbawiona skrupułów i igra z ogniem tuż przy granicy Unii Europejskiej i NATO. Musimy wreszcie położyć kres temu terrorowi - stwierdził Wagener.

Dron uderzył w ciężarówkę „800 metrów” od polskiej granicy Około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę - wynika z informacji Interii, której potwierdził to rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki. Przejście graniczne w Dorohusku…

450 dronów nad Ukrainą

Jak przekazały Siły Powietrznej Ukrainy, minionej nocy Rosja użyła do ataków na Ukrainę ok. 450 dronów, na skutek czego zginęły co najmniej trzy osoby, a 36 zostało rannych.

Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju, w tym położone przy granicy z Polską.