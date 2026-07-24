Pobudka po 22 latach. Japoński wulkan dał o sobie znać

RMF24

Po ponad 22 latach obudził się wulkan Tokachidake, położony w środkowej części japońskiej wyspy Hokkaido. Choć erupcja była niewielka, władze ograniczyły dostęp do krateru.

W środę doszło do erupcji wulkanu Tokachidake na japońskiej wyspie Hokkaido. Jak informuje Japońska Agencja Meteorologiczna, erupcja była niewielka, trwała zaledwie 45 sekund i wygenerowała obłok popiołu, który osiągnął wysokość 2,1 km nad poziomem morza (sam wulkan ma wysokość 2077 m).



Dla wulkanu obowiązuje drugi poziom alertu, co oznacza ograniczenia w dostępie do krateru.

Erupcja nastąpiła po kilku miesiącach wzmożonej aktywności - w tym czasie rejestrowano deformację gruntu, a także emisję dwutlenku sierka i aktywność sejsmiczną.

Pierwsza erupcja od 2004 roku

Tokachidake to najwyższy wulkan kompleksu wulkanicznego Tokachi, położonego w środkowej części Hokkaido - drugiej największej i najbardziej wysuniętej na północ wyspy Japonii.

Do ostatniej potwierdzonej erupcji Tokachidake doszło w lutym 2004 roku. Wcześniej, między czerwcem a wrześniem 1962 roku, miała miejsce relatywnie silna erupcja sklasyfikowana jako VEI3 w Indeksie Eksplozywności Wulkanicznej (skala dziewięciostopniowa, od 0 do 8).

Jeszcze wcześniej erupcje o sile VEI3 występowały w latach 1925-1927, przy czym eksplozja z 1926 roku doprowadziła do częsciowego zapadnięcia się zachodniego zbocza.