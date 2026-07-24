Pobudka po 22 latach. Japoński wulkan dał o sobie znać

W środę doszło do erupcji wulkanu Tokachidake na japońskiej wyspie Hokkaido. Jak informuje Japońska Agencja Meteorologiczna, erupcja była niewielka, trwała zaledwie 45 sekund i wygenerowała obłok popiołu, który osiągnął wysokość 2,1 km nad poziomem morza (sam wulkan ma wysokość 2077 m).
Dla wulkanu obowiązuje drugi poziom alertu, co oznacza ograniczenia w dostępie do krateru.
Erupcja nastąpiła po kilku miesiącach wzmożonej aktywności - w tym czasie rejestrowano deformację gruntu, a także emisję dwutlenku sierka i aktywność sejsmiczną.
Pierwsza erupcja od 2004 roku
Tokachidake to najwyższy wulkan kompleksu wulkanicznego Tokachi, położonego w środkowej części Hokkaido - drugiej największej i najbardziej wysuniętej na północ wyspy Japonii.
Do ostatniej potwierdzonej erupcji Tokachidake doszło w lutym 2004 roku. Wcześniej, między czerwcem a wrześniem 1962 roku, miała miejsce relatywnie silna erupcja sklasyfikowana jako VEI3 w Indeksie Eksplozywności Wulkanicznej (skala dziewięciostopniowa, od 0 do 8).
Jeszcze wcześniej erupcje o sile VEI3 występowały w latach 1925-1927, przy czym eksplozja z 1926 roku doprowadziła do częsciowego zapadnięcia się zachodniego zbocza.