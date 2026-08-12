Pobił rekord świata, pchając wózek z dzieckiem. Niebywały wyczyn ojca

RMF24

Stephen Biebelhausen pobił rekord świata w... biegu z wózkiem dziecięcym. Były reprezentant Uniwersytetu w Ohio przebiegł milę (około 1,7 km) w 4 minuty 17 sekund, jednocześnie pchając wózek ze swoją córką Blake.

Wynik Biebelhausena musi jeszcze zostać zweryfikowany przez ekspertów Księgi Rekordów Guinnessa.

Naprawdę nie sądziłem, że walczę o rekord świata – powiedział cytowany przez agencję UPI biegacz i ojciec.

Myślałem, że mogę (co najwyżej) pobić rekord trasy Guardian Mile, wynoszący 4 minuty i 44 sekundy – mówił.

Jeśli wynik zostanie oficjalnie potwierdzony, Biebelhausen odbierze tytuł mistrza świata w biegu na milę z wózkiem dziecięcym Silasowi Frantzowi, który w czerwcu 2025 roku uzyskał czas 4 min 26,29 s.

Biebelhausen powiedział, że jego zdaniem przy dodatkowym treningu jest w stanie jeszcze poprawić swój wynik.