RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pobił rekord świata, pchając wózek z dzieckiem. Niebywały wyczyn ojca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (20:10)

Stephen Biebelhausen pobił rekord świata w... biegu z wózkiem dziecięcym. Były reprezentant Uniwersytetu w Ohio przebiegł milę (około 1,7 km) w 4 minuty 17 sekund, jednocześnie pchając wózek ze swoją córką Blake.

Pobił rekord świata, pchając wózek z dzieckiem. Niebywały wyczyn ojca
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Ojciec przebiegł milę, pchając wózek, w czasie 4:17.
  • Tym samym pobił dotychczasowy rekord świata.
  • Kto był poprzednim rekordzistą?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Wynik Biebelhausena musi jeszcze zostać zweryfikowany przez ekspertów Księgi Rekordów Guinnessa.

Naprawdę nie sądziłem, że walczę o rekord świata – powiedział cytowany przez agencję UPI biegacz i ojciec.

Zobacz wpis na X

Myślałem, że mogę (co najwyżej) pobić rekord trasy Guardian Mile, wynoszący 4 minuty i 44 sekundy – mówił.

Jeśli wynik zostanie oficjalnie potwierdzony, Biebelhausen odbierze tytuł mistrza świata w biegu na milę z wózkiem dziecięcym Silasowi Frantzowi, który w czerwcu 2025 roku uzyskał czas 4 min 26,29 s.

Biebelhausen powiedział, że jego zdaniem przy dodatkowym treningu jest w stanie jeszcze poprawić swój wynik.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Księga Rekordów Guinessa
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: