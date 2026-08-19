Po dekadach walk nadchodzi czas rozbrojenia. Erdogan podpisał ustawę

RMF24

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podpisał ustawę, która określa zasady związane z rozwiązaniem i rozbrojeniem Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej za organizację terrorystyczną m.in. przez Turcję, USA i UE. Przepisy przewidują także częściową amnestię dla części członków organizacji.

Przyjęta w poniedziałek, a podpisana we wtorek ustawa zacznie obowiązywać dopiero wtedy, gdy turecka Rada Bezpieczeństwa Narodowego uzna, że PKK rzeczywiście zakończyła działalność, rozwiązała swoje struktury i złożyła broń.

To kolejny etap procesu pokojowego rozpoczętego po decyzji PKK z 2025 r. o zakończeniu wieloletniej walki zbrojnej. Przyjęta przez parlament ustawa określa m.in. sposób przeprowadzenia rozbrojenia oraz zasady powrotu do normalnego życia części byłych członków organizacji.

Przepisy pozwalają na zawieszenie części kar więzienia, a także na czasowe wstrzymanie niektórych postępowań sądowych. W zależności od rodzaju zarzutów okres ten ma wynosić pięć albo dziesięć lat. Jeżeli w tym czasie dana osoba nie popełni przestępstwa terrorystycznego, postępowanie może zostać ostatecznie umorzone.

Amnestia nie dla wszystkich

Amnestia nie obejmie jednak wszystkich członków PKK. Wyłączono z niej m.in. osoby skazane za zabójstwa z premedytacją oraz skazanych na dożywocie przed 2005 r. W tej grupie znajduje się Abdullah Öcalan, współzałożyciel PKK, który od 1999 r. przebywa w tureckim więzieniu, a także inni przywódcy organizacji.

Realizację całego procesu mają nadzorować specjalne komisje powołane przez rząd i parlament. Osoby, które będą chciały skorzystać z nowych przepisów, otrzymają sześć miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku, licząc od momentu opublikowania decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dzienniku urzędowym.

Kilkadziesiąt lat konfliktu

PKK ogłosiła zakończenie swojej zbrojnej działalności w maju 2025 r., po około czterech dekadach konfliktu z państwem tureckim, w którym zginęło ponad 40 tys. osób. W lipcu rozpoczął się proces składania broni, a jesienią 2025 r. bojownicy wycofali się z terytorium Turcji.

Obecny proces pokojowy rozpoczął się pod koniec 2024 r., gdy Devlet Bahçeli, przywódca nacjonalistycznej Partii Narodowego Działania wezwał PKK do zakończenia walk. Kilka miesięcy później Abdullah Öcalan zaapelował do organizacji o złożenie broni i zakończenie konfliktu.