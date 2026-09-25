Pływające pałace za miliardy. 120 superjachtów cumuje w Monako

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Port Hercule w Monako przez cztery dni jest światową stolicą luksusu i innowacji. Na Monaco Yacht Show 2026 pojawiło się ponad 120 superjachtów. Łączna wartość wystawionych na sprzedaż jachtów to 2,5 mld dolarów.

Monaco Yacht Show od lat uchodzi za najważniejsze wydarzenie w branży superjachtów. Edycja 2026, która trwa od 23 do 26 września, już na starcie wyznacza nowe standardy. W samym sercu Port Hercule zacumowało aż 117 superjachtów, których łączna długość przekracza 5,5 kilometra.

Średnia długość prezentowanych jednostek to 47,66 metra, a średni wiek jachtów wynosi zaledwie 6,47 roku, co świadczy o wyjątkowo młodej i nowoczesnej flocie.

Wśród 79 debiutów znajdziemy aż 46 jachtów dostarczonych w 2026 roku. Największym z nich jest 111-metrowy Leviathan od Oceanco – prawdziwy kolos, który przyciąga spojrzenia wszystkich odwiedzających.

Flota brokerska o wartości 2,5 miliarda dolarów

Prezentowane jachty, zdj. SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Jednym z najważniejszych aspektów Monaco Yacht Show jest działalność brokerska. W tym roku na sprzedaż wystawiono aż 70 superjachtów, których łączna wartość przekracza 2,5 miliarda dolarów. Średnia cena wywoławcza to 35,2 miliona dolarów, ale na szczycie listy znajdują się znacznie droższe jednostki.

Najdroższym jachtem wystawionym na sprzedaż jest 72-metrowy Feadship Vanish, wyceniany na 148 milionów euro. Tuż za nim plasuje się 76,5-metrowy Boardwalk V (135 mln euro) oraz 74-metrowy Amels 242 Synthesis (132 mln euro). Wśród innych wyjątkowych jednostek warto wymienić 73-metrowy Coral Ocean od Lürssena (99 mln euro) czy 75-metrowego Zeusa od Blohm+Voss (77 mln euro).

Monaco Yacht Show 2026 to także okazja do światowych premier najbardziej innowacyjnych i luksusowych jednostek. Największą gwiazdą tegorocznej edycji jest Leviathan od Oceanco – 111-metrowy superjacht z napędem spalinowo-elektrycznym, zaprojektowany z myślą o załodze i wyposażony w centrum nurkowe, laboratorium oraz szpital.

Nie mniej imponujący jest 102,4-metrowy Lürssen Nixie, z klubem plażowym o powierzchni 270 metrów kwadratowych i zawieszonym szklanym basenem.

Tegoroczna edycja targów kładzie silny nacisk na design oraz nowe technologie. Nowa Galeria Projektantów skupia w jednym miejscu czołowych projektantów i innowacyjne koncepcje, a program Blue Wake promuje rozwiązania proekologiczne – od materiałów po technologie ograniczające emisję i chroniące środowisko morskie.